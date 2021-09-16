Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إسلاميت هر زمانده اوچ يوز أللى ميليون إنسانڭ روحلرينه، نفسلرينه، عقللرينه تربيه‌كارانه درس ويرمه‌سى و معنوى ترقّياته سَوق ايتمه‌سى، أمثالسز بر حالتدر. Nurdan Katreler İslâmiyet, her zamanda üç yüz elli milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiyekârâne ders vermesi ve manevî terakkiyata sevk etmesi, emsalsiz bir hâlettir. Şualar, s. 542

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