Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أسكيدن بَرى بنم لياقتم اولماديغى حالده، بڭا ويريلن بديع الزمان لقبى بنم دگلدى، بلكه رسالهِٔ النورڭ معنوى بر إسمى ايدى. Nurdan Katreler Eskiden beri benim liyakatim olmadığı halde, bana verilen “Bediüzzaman” lâkabı benim değildi, belki Risale-i Nur’un manevî bir ismi idi. Şuâlar, s. 643

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