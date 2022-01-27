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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Nurdan Katreler

27 Ocak 2022, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قدرتِ أزليه‌يه نسبتله، ئولومدن صوڭره حشرڭ گلمه‌سى، گوزدن صوڭره بهارڭ گلمه‌سى گبيدر.

Nurdan Katreler

Kudret-i ezeliyeye nisbetle, ölümden sonra haşrin gelmesi, güzden sonra baharın gelmesi gibidir.

Mesnevî-i Nuriye, s. 39

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