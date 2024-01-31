Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر چوق علم و فنلر واردر كه، عادتلرڭ تلقينيله، وقوعاتڭ تعليميله و زمانله، محيطڭ يارديميله حصوله گليرلر. Nurdan Katreler Çok ilim ve fenler vardır ki, âdetlerin telkiniyle, vukuatın talimiyle ve zamanla, muhitin yardımıyla husule gelirler. İşaratü'l-İcaz, s.199

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