Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتِ إنسانيه طبقه‌سنه چيقان حيات، عقلڭ نوريله عالملرى گزمش اولور. عالمِ جسمانيده تصرّف ايتديگى گبى، عالمِ روحانيده گزر، عالمِ مثاله سياحت ايدر. Nurdan Katreler Hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuruyla âlemleri gezmiş olur. Âlem-i cismânîde tasarruf ettiği gibi, âlem-i ruhânîde gezer, âlem-i misale seyahat eder. İşaratü'l-İcaz, s. 267

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