Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جامد، طاغنيق بعض ذرّه‌لرڭ بردن بره بر وضعيتدن چيقوب، معقول بر سبب اولماديغى حالده ديگر بر وضعيته گيرمه‌سى، صانعڭ وجودينه ظاهر بر دليلدر. Nurdan Katreler Câmid, dağınık bazı zerrelerin birdenbire bir vaziyetten çıkıp, makul bir sebep olmadığı halde, diğer bir vaziyete girmesi, Sâni’in vücuduna zâhir bir delildir. İşaratü'l-İcaz, s. 268

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