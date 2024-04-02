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2 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Nurdan Katreler

02 Nisan 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

تشكّلِ أرواحه مناسبتى اولميان شو جامد عالمِ شهادته وجودڭ منحصر اولماديغنه، عقل و نقل متّفقًا حكم ايتمشلردر.

Nurdan Katreler

Teşekkül-ü ervaha münasebeti olmayan şu câmid âlem-i şehadete vücudun münhasır olmadığına, akıl ve nakil müttefikan hükmetmişlerdir.

İşaratü'l-İcaz, s. 287

 

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