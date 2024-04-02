Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تشكّلِ أرواحه مناسبتى اولميان شو جامد عالمِ شهادته وجودڭ منحصر اولماديغنه، عقل و نقل متّفقًا حكم ايتمشلردر. Nurdan Katreler Teşekkül-ü ervaha münasebeti olmayan şu câmid âlem-i şehadete vücudun münhasır olmadığına, akıl ve nakil müttefikan hükmetmişlerdir. İşaratü'l-İcaz, s. 287

Okunma Sayısı: 168

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.