"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Nurdan Katreler

22 Haziran 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بر معده‌نڭ إداره‌سنى ياپامديغڭ حالده؛ ناصل گوز و قولاق گبى دائرهِٔ إختيار و شعورڭ خارجنده إداره ايسته‌ين شيلره مالك اولابيليرسڭ؟

Nurdan Katreler

Bir midenin idaresini yapamadığın halde; nasıl göz ve kulak gibi daire-i ihtiyar ve şuurun haricinde idare isteyen şeylere mâlik olabilirsin?

Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 371

Okunma Sayısı: 65
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM raportörler: İsrail’e silah tedariki acilen durdurulsun

    Mayıs ayında trafik cezaları 5’e katlandı

    Tarımsal girdide 55 aydır aralıksız yükseliş

    Tacikistan başörtüsünü yasakladı!

    İslamofobi endişelendiriyor

    Netanyahu ABD’yi üzmüş

    Guterres: Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz!

    Diyarbakır ve Mardin'deki yangında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

    Meksika'da 155 kişi aşırı sıcaklar sebebiyle öldü

    Diyarbakır ve Mardin arasında yangın: 5 ölü, 28 yaralı

    AKP’nin 22 yıllık yükünü üstlenmem

    Toplum değişime hazır, güven veren kazanır

    Akaryakıt zamları ertelendi

    Mülteci sayısı 120 milyona çıktı

    Limit ve taksit sınırlaması gelecek

    Tüketici güveni dibe vurdu

    17 yıllık bekledikleri tek çocukları Amine de İsrail saldırılarında şehit oldu

    2,7 milyon kurbanlık satıldı

    5 günde 36 kişi trafik kazalarında vefat etti, 6550 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tacikistan başörtüsünü yasakladı!
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiçbir şey olmamış gibi sokağa çıkamaz!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gıybet ve tahkirlere karşı ne yapmalıyız?
    Genel

    Netanyahu ABD’yi üzmüş
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “İki Reis” arasındaki şu iki “derin” handikapımız...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İslamofobi endişelendiriyor
    Ahmet BATTAL

    Siyasetçiler ve ölümün dersi
    Genel

    Tarımsal girdide 55 aydır aralıksız yükseliş
    Mehmet Soydan

    Çok çocuk sahibi olmak hakkında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.