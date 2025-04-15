Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ النور شاكردلرى ...كندى وظيفه‌لرينڭ خارجنده بولنان شيلره قاريشماز و حركاتنى اونلره بنا ايتمزلر. خالصًا، مخلصًا چاليشيرلر، “وظيفه‌مز خدمتدر، او يتر” ديرلر. Nurdan Katreler Risale-i Nur Şakirdleri ... kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, “Vazifemiz hizmettir, o yeter” derler. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2024, s. 273

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