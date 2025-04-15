Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
رسالهِٔ النور شاكردلرى ...كندى وظيفهلرينڭ خارجنده بولنان شيلره قاريشماز و حركاتنى اونلره بنا ايتمزلر. خالصًا، مخلصًا چاليشيرلر، “وظيفهمز خدمتدر، او يتر” ديرلر.
Nurdan Katreler
Risale-i Nur Şakirdleri ... kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz ve harekâtını onlara bina etmezler. Hâlisen, muhlisen çalışırlar, “Vazifemiz hizmettir, o yeter” derler.
Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2024, s. 273