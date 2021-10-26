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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

İman yetişiyor insanlığımıza

Lütfiye Kef
26 Ekim 2021, Salı
Kâinat, uçsuz bucaksız sırlarla dolu.

Her şey ahenkli, her şey nizamlı, ölçülü ve düzenli. Kederler ve sevinçler kol kola. İnsan ise yaratılmışların en üstünü. Kâinata dair bilmediği onlarca soruyla dolu zihni. İnsandaki vicdan, kalp, ruh üçlemesi dünyanın elem dolu tablosundan müteessir, kâinatın düzenine hayran, kendi bedenine hayret dolu. Her gün yeni bir bilgiye, yeni bir hüzne, yeni bir mutluluğa açıyor gözlerini. Anı anına uymuyor. Zaman mefhumu onu alıp götürüyor geçmişine veya geleceğine. Anda bırakmıyor onu vesveseleri, evhamları, kaygıları.

Sürekli bir değişim hâkim duygularına. Başıboş olmadığı bu kâinatta bir güce ihtiyacı var. Sığınacağı, yardım isteyeceği, onu dünya karmaşasından koruyup kollayacak, ihtiyaç duyduğu bir güce. Fıtratı Allah’ı bulmayı o kadar istiyor ki, vicdanı kalbine, kalbi aklına soluk soluğa kalıyor bir şeyler anlatmak için. Diğer yandan şer odaklı duygular bir fare gibi kemiriyor hakikati arayan insanın zihnini. İnsan arayış içerisinde; dünyaya neden geldi, nereye gidecek, neden ölüyor, bu imtihanlar neden? Aklında onca soruyla, kalbinde arayışın telâşıyla bu keşmekeşliğin girdabında kalakalmış vaziyette. Öbür taraftan iman bütün güzelliği ile insanı bu karmaşadan çıkarmaya gelmiş. Kâinatın bütün sırlarını ona anlatıp, onu saadete eriştirmeye niyet etmiş.

İman, o kadar geniş bir sahra ki, ucu bucağı olmayan bütün dertler, elemler yakıcı güneşin sıcaklığında kavruluyor, kayboluyor. O kadar huzurlu bir deniz ki, kulaçların ardında bırakıyor dünya dalgalarını. Bedenin bütün uzuvları ortak bir noktada birleşiyor; Allah sevgisi ve Allah korkusu. Göz baktığı her şeyde Allah’ı görüyor. Kalp dünyadan gelen hüzünleri tevekkülle örtüyor. Kulak işittiği her şeyde Allah tesbihleri duyuyor. İnsan attığı her adımın Allah’tan olduğunu biliyor. Geçici lezzetlerde çirkin akıbeti seziyor. Biliyor, anlıyor, idrak melekesine kaydediyor dünya için yaratılmadığını. İnsana dünyada saadeti ve ahiret kapılarını hakiki iman açtırıyor. İman mührünü vurduğunda kâinata, bütün sırlar açılıyor insana.

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  • Yahya YILDIZ

    26.10.2021 15:25:54

    Boyle imani ve tefekkuri yazilara lutfen devam edin. Insanin latifelerini rahatlatip kalbini mutmain, aklini tatmin ve ruhlari oksuyor...Rabbim Razi Olsun.

  • Said Yüksekdağ

    26.10.2021 14:25:29

    İnsana dünyada saadeti ve ahiret kapılarını kazandıran hakiki imanı elde edenlerden olmayı nasip etsin Rabbim bizlere...

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