Yeni adımlara doğru

Heyecan dolu bir serüvene doğru sürükleniyorsunuz.

Ardınızda ailenizi bırakarak kendi ayaklarınız üzerinde duracağınız yollara dönüyor yönünüz. Güzel dostluklar kurmaya, hayatın bir parçasını öğrenmek üzere açıyorsunuz yelkenlerinizi. Yeni bir hayat başlıyor sizin için. Sizler şimdi ömür sermayenizin en güzel yıllarına adımlarınızı atacaksınız. Kabiliyetlerin inkişafı için en uygun mevsim olan üniversite döneminiz başlayacak. Öncelikle şunu hiç unutmayın, zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. 4 yıl, 4 saniye gibi geçip gidecek ömrünüzden. Eğer elleriniz boş biterse bu 4 yıl, pişmanlık pençesini ömür boyu takacak peşinize. Verimli olmanız gereken önemli yıllar bu zamanlar. Aynı zamanda gençliğin en güzel yılları. Ömür boyu genç kalacakmış hissine kapılıyor da gafletin tuzağında uyuyor insan.

Eğitim sistemimizin sıkıntılı oluşu sizleri ümitsizliğe düşürüp tembelliğin cazip kollarına atmasın. Usta çırak ilişkilerinden veya sadece üniversitede verilen eğitimlerden ziyade şahsî çaba gerektiren dönemler geliyor artık. Öncelikle kendinizi bölümünüzle alakalı geliştirecek konferanslara, seminerlere, kurslara katılın. Oralarda sorular sorun. Böylece hem bilgi edinir hem de kendinize güven duygunuzu geliştirirsiniz. Kaliteli soru sorabilmek için de çok kitap okumak lazım. Bu yüzden vaktim yok cümlesini hayatınızdan çıkarın. İsterseniz vaktiniz olur. Zorlanın, mücadele edin. Hiçbir güzel iş zahmetsiz olmaz. Emek vermeden, gayret göstermeden olmaz.

Horace Mann, (Amerikan eğitim reformcusu) “İnsanlar dünyada çabuk yükselenlere değer verirler. Halbuki hiçbir şey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez” der. Güçlüklere katlanarak, çile çekilerek, elde edilen şeylerin tadı başkadır. Yabancı dil mutlaka öğrenin. Edebiyat dahi okusanız en az bir yabancı diliniz olsun. Çünkü ileriki yıllarda tek yabancı dil bile yeterli olmayacak. Hatta günümüzde bile yeterli değil. Özellikle şehir dışında okuyacaksanız her türlü insanla karşılaşacak, farklı fıtratlarla yaşayacaksınız. İnsanlarla birarada yaşama tecrübesini edineceksiniz. Bu da sizin ileriki hayatınızda çok büyük bir avantaj olarak karşınıza çıkacak demektir.

Toplum olarak ne yazık ki sağlıklı iletişim kurmayı bilmiyoruz. Sağlıklı iletişim kurabilme yeteneğinin sırf bilgiyle yüklenmiş bir beyne sahip olmaktan daha önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü insanlar hayatımızın her alanında ve her insan ise birbirinden farklı. Bizler de insanlara nazik ve kibar davranmalı, nezaket sahibi olmalıyız.

Diyelim ki severek, isteyerek tercih yapıp kazandığınız bölümden memnun değilsiniz, sevmediniz. Hemen pes edip yelkenleri suya indirmeyin. Sevmeyi deneyin. Bölümünüzün güzel yönlerine odaklanın. Yine de sevmezseniz neyi sevebileceğinizi önce kendinize, sonra çevrenize sorun ve ona göre yeni bir yol çizin. Şimdiden bir idealiniz, hedefiniz olsun. Vatanınıza güzel hizmetlerde bulunacak bir genç olmak hayalinizde bulunsun. Ancak sağlam bir ideal, hedef sizi düzene sokabilir. Yaptığınız çalışmalar az olsun ama devamlı olsun. Sadece okula gidip gelmek maalesef yeterli değil. Kendinizi kendiniz geliştireceksiniz. Eleştirmek yerine, eleştirileni düzeltmek gayretinde bizler olacağız.1 Unutmayalım ki: “Akıllı genç, düşünerek hareket edebilen gençtir. Hedefi, ideali olan gençtir. İstikbaline şuurlu bir şekilde hazırlanabilen gençtir. ‘Ne olmak istiyorum? Ne için yaşıyorum? Hayatta neler yapmam lazım?’ diye sorup, bunların cevabına göre hayatını tanzim edebilen gençtir. İstikbal böyle gençlerin elindedir.”2 “ Risale-i Nur insanları gaflet ve cehaletten kurtarmakta, genç nesilleri her çeşit hurafat ve dalaletten halas edip hidayet yolunu göstermektedir. Gençliğimizi ardı arkası kesilmeyen şeytani telkinlerden, dinsizlik ve dalalet kasırgalarından kurtarıp muhafaza etmenin yegane çaresi Risale-i Nur’dur” diyen Zübeyir Gündüzalp’in de ifade ettiği gibi eğer üniversite hayatınızı Risale-i Nurlarla birleştirirseniz Nurun ala nur bir gençlik olur.

Dipnotlar:

1-Şaban Döğen, Gençliğe Mesaj, İstanbul, Yeni Asya, 1987,

2-Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, İstanbul, Yeni Asya, 1993