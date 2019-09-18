"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Yeni adımlara doğru

Lütfiye Kef
18 Eylül 2019, Çarşamba
Heyecan dolu bir serüvene doğru sürükleniyorsunuz.

Ardınızda ailenizi bırakarak kendi ayaklarınız üzerinde duracağınız yollara dönüyor yönünüz. Güzel dostluklar kurmaya, hayatın bir parçasını öğrenmek üzere açıyorsunuz yelkenlerinizi. Yeni bir hayat başlıyor sizin için. Sizler şimdi ömür sermayenizin en güzel yıllarına adımlarınızı atacaksınız. Kabiliyetlerin inkişafı için en uygun mevsim olan üniversite döneminiz başlayacak. Öncelikle şunu hiç unutmayın, zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. 4 yıl, 4 saniye gibi geçip gidecek ömrünüzden. Eğer elleriniz boş biterse bu 4 yıl, pişmanlık pençesini ömür boyu takacak peşinize. Verimli olmanız gereken önemli yıllar bu zamanlar. Aynı zamanda gençliğin en güzel yılları. Ömür boyu genç kalacakmış hissine kapılıyor da gafletin tuzağında uyuyor insan. 

Eğitim sistemimizin sıkıntılı oluşu sizleri ümitsizliğe düşürüp tembelliğin cazip kollarına atmasın. Usta çırak ilişkilerinden veya sadece üniversitede verilen eğitimlerden ziyade şahsî çaba gerektiren dönemler geliyor artık. Öncelikle kendinizi bölümünüzle alakalı geliştirecek konferanslara, seminerlere, kurslara katılın. Oralarda sorular sorun. Böylece hem bilgi edinir hem de kendinize güven duygunuzu geliştirirsiniz. Kaliteli soru sorabilmek için de çok kitap okumak lazım. Bu yüzden vaktim yok cümlesini hayatınızdan çıkarın. İsterseniz vaktiniz olur. Zorlanın, mücadele edin. Hiçbir güzel iş zahmetsiz olmaz. Emek vermeden, gayret göstermeden olmaz. 

Horace Mann, (Amerikan eğitim reformcusu) “İnsanlar dünyada çabuk yükselenlere değer verirler. Halbuki hiçbir şey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez” der. Güçlüklere katlanarak, çile çekilerek, elde edilen şeylerin tadı başkadır. Yabancı dil mutlaka öğrenin. Edebiyat dahi okusanız en az bir yabancı diliniz olsun. Çünkü ileriki yıllarda tek yabancı dil bile yeterli olmayacak. Hatta günümüzde bile yeterli değil. Özellikle şehir dışında okuyacaksanız her türlü insanla karşılaşacak, farklı fıtratlarla yaşayacaksınız. İnsanlarla birarada yaşama tecrübesini edineceksiniz. Bu da sizin ileriki hayatınızda çok büyük bir avantaj olarak karşınıza çıkacak demektir. 

Toplum olarak ne yazık ki sağlıklı iletişim kurmayı bilmiyoruz. Sağlıklı iletişim kurabilme yeteneğinin sırf bilgiyle yüklenmiş bir beyne sahip olmaktan daha önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü insanlar hayatımızın her alanında ve her insan ise birbirinden farklı. Bizler de insanlara nazik ve kibar davranmalı, nezaket sahibi olmalıyız. 

Diyelim ki severek, isteyerek tercih yapıp kazandığınız bölümden memnun değilsiniz, sevmediniz. Hemen pes edip yelkenleri suya indirmeyin. Sevmeyi deneyin. Bölümünüzün güzel yönlerine odaklanın. Yine de sevmezseniz neyi sevebileceğinizi önce kendinize, sonra çevrenize sorun ve ona göre yeni bir yol çizin. Şimdiden bir idealiniz, hedefiniz olsun. Vatanınıza güzel hizmetlerde bulunacak bir genç olmak hayalinizde bulunsun. Ancak sağlam bir ideal, hedef sizi düzene sokabilir. Yaptığınız çalışmalar az olsun ama devamlı olsun. Sadece okula gidip gelmek maalesef yeterli değil. Kendinizi kendiniz geliştireceksiniz. Eleştirmek yerine, eleştirileni düzeltmek gayretinde bizler olacağız.1 Unutmayalım ki: “Akıllı genç, düşünerek hareket edebilen gençtir. Hedefi, ideali olan gençtir. İstikbaline şuurlu bir şekilde hazırlanabilen gençtir. ‘Ne olmak istiyorum? Ne için yaşıyorum? Hayatta neler yapmam lazım?’ diye sorup, bunların cevabına göre hayatını tanzim edebilen gençtir. İstikbal böyle gençlerin elindedir.”2 “ Risale-i Nur insanları gaflet ve cehaletten kurtarmakta, genç nesilleri her çeşit hurafat ve dalaletten halas edip hidayet yolunu göstermektedir. Gençliğimizi ardı arkası kesilmeyen şeytani telkinlerden, dinsizlik ve dalalet kasırgalarından kurtarıp muhafaza etmenin yegane çaresi Risale-i Nur’dur” diyen Zübeyir Gündüzalp’in de ifade ettiği gibi eğer üniversite hayatınızı Risale-i Nurlarla birleştirirseniz Nurun ala nur bir gençlik olur. 

Dipnotlar:

1-Şaban Döğen, Gençliğe Mesaj, İstanbul, Yeni Asya, 1987,

2-Zübeyir Gündüzalp, Yolumuzu Aydınlatan Işık, İstanbul, Yeni Asya, 1993

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin'den tarihi ve acı mesaj

    En çok Türkiye etkilenecek

    Yeter artık ey Sisi

    Menderes’i duâlarla andık

    İnsan haklarına daha fazla yatırım
    📷

    Mülteci bir fotoğrafçının gözünden Filistin... Bir fotoğraf savaşı bitirebilir

    İspanya erken seçime gidiyor

    İsrail'de seçimler sona erdi: Anketlere göre Netanyahu kaybetti

    Trump, Ruhani ile görüşmeyi düşünmediğini açıkladı

    90 göçmen denizden kurtarıldı

    ABD Suudi Arabistan'daki petrol tesisi saldırısında İran'ı suçladı

    Hamas'tan 'Gazze Ablukası' ile ilgili açıklama

    Hindistan, Azad Keşmir'e göz dikti

    TFF Yönetim Kurulu, Erdoğan'ı ziyaret etti

    'Keşmir'de krize çözüm bulunsun'

    Benzin ve motorine zam

    Güney Kore'de bir milletvekili saçlarını kazıtarak hükümeti protesto etti

    Yenilenen İstanbul seçimi 40 milyon TL'ye mal oldu

    'Yargı paketinde idam cezası yok'

    Dolar 5,70'in altına düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Putin'den tarihi ve acı mesaj
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bataklığın ilacı: AB demokrasisi
    Süleyman KÖSMENE

    Çiçekte saklı nimetler
    Raşit YÜCEL

    Sokrat neyi arıyordu?
    Cevher İLHAN

    “Güvenli bölge” akameti…
    📷
    Genel

    Mülteci bir fotoğrafçının gözünden Filistin... Bir fotoğraf savaşı bitirebilir
    Genel

    İmar faaliyetleri hız kazandı
    Risale-i Nur'dan

    Barış, Kur’ân’ın hakikatleriyle mümkün
    Lütfiye Kef

    Yeni adımlara doğru

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.