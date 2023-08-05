Düşüncelerin derin manalarını giyinmiş, sabahın telaşı yaklaşırken usulca.

Gecenin kafesine sıkışmış kalbin. Ruhun da peşinden gitmiş. Kalbini rahat bırak ve duanın şifasına inan.

Kaderine bırak kederini. Rahatlat ruhunu, ruhun da vücudunu…

Zaman elini eteğini çekmiş andan. Yelkovan akrebin peşinden geçmiş. Zihninde dirilen düşünceler kalbine mesele olmuş.

Kötülükler zehirini dört bir yana dağıtırken, kalbini muaf tutamıyorsun.

Yapboz parçalarından farksız zihnin. Dağılmışlar içinde dört bir yana.

Dağınık ve savruk aklın. Başına buyruk duyguların. Hem dost hem düşman aklına fikrin. Hem gündüz hem gece için. Kalbin meşgul ve yorgun.

Zaman geçmeyince gece bitmek bilmemiş. Gözlerin alışmış, karanlıkta da görmeye başlamış. Karanlık aydınlanıyor, saatler hep gecede durmuyor.

Yol uzun ama bir o kadar da kısa. Yardım eli uzat kendine. İçin sana sen içine dökül. Duaya anlat sırlarını. Duaya dön yüzünü. Duanın şifasıyla er geç, bir gün buluşacaksın. Sımsıkı yapışacak ruhuna. İyi niyetlerin iyileştirecek seni.

İyileşeceksin duaların eşliğinde.

(Genç Yorum, Temmuz 2023 sayısından alınmıştır.)