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8 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Cennette hayat var

M. Ali KAYA
08 Ağustos 2019, Perşembe
Cennet bitki ve ağaçlarla dolu, suların aktığı, çayır ve çimenlerle, güller ve çiçeklerle dolu bahçe anlamına gelen Cennet Allah’ın mükâfat yurdudur.

Mü’minler burada ebedî olarak kalacaklardır. Cennette ölüm olmadığı gibi hiçbir hastalık ve insana sıkıntı veren hiçbir durum da söz konusu değildir. 

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde Cennete çeşitli isimler vermiştir. Bunlar:

1. Cennet’ün – Naîm: Nîmetler bahçesi,

2. Cennet’ül – Huld: Dâimî bahçe,

3. Cennet-i Adn: Dâimî kalınacak bahçe,

4. Cennet’ül - Me’vâ: Barınılacak bahçe,

5. Firdevs: Bahçe,

6. Dâr’ul – Huld: Dâimî kalınacak yer,

7. Dâr’ul – Mukâme: İkâmet olunacak yer,

8. Dâr’us – Selâm: Emniyet ve selâmet yeri. 

Kur’ân-ı Kerîm’de geçen bu sekiz isim Peygamberimizin (asm) hadislerine de dayanarak İslâm bilginleri tarafından Cennetin tabakaları ve bu tabakalara verilen isimler olarak kabul edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde Cennet çok mükemmel tasvirleri yapılmıştır. Bununla inananların Cennete olan iştiyaklarını arttırmak ve rağbetlerini uyandırmak istenmiştir. Nitekim yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de “Rabbinizin affına ve genişliği yerle gökler kadar olan ve Allah’tan korkanlar için hazırlanan Cennete koşun” emredilmiştir. 

Muhammed Sûresi’nde Cennetin tasviri şöyle yapılır: “Allah’tan korkan muttakiler için hazırlanan Cennetin durumu şöyledir: Orada tadı asla bozulmayan süt ırmakları, lezzeti çok güzel olan ve içene zevk veren içecekler ve süzme bal ırmakları vardır. Yine orada onlar için meyvelerin her çeşidi mevcuttur. Allah onların her türlü hata ve günahlarını da bağışlamıştır. Cennette bu derece zevk ve safa içinde olanlar hiç ateşten kurtulma ümidi olmayan ve içtikleri suların bağırsaklarını parçaladığı kimseler gibi olur mu?”  

Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de “İnsan Sûresi’nde” ve “Rahman Sûresi’nde” Cennetin tasvirini başka beyana ihtiyaç bırakmayacak güzellikte yapmıştır. Allah’ın güzel dediği şeyin güzelliği ve mükemmelliğini anlatmaya imkân var mıdır? Cennetin nimetleri akıl ve hayalimizin ötesindedir. Şu kadarı vardır ki yüce Allah insana dünyada hikmeti gereği elinin yetiştiği kadar nimet verirken Cennette kudreti ile hayal ettiği kadar verecektir.

Biz bu konuda Peygamberimizin (asm) şu Hadis-i Kudsisi ile yetinelim: “Yüce Allah buyurdu ki, Ben, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, insan aklına ve hayaline gelmeyen nimetler hazırladım.”  

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