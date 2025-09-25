"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Siyaset mesleği

M. Ali KAYA
25 Eylül 2025, Perşembe
Geçmişte siyaset yöneticilerin yapması gereken bir meslek iken günümüzde hürriyet ve demokrasinin gelişmesi ile seçme ve seçilme hakkına sahip olan tüm vatandaşları ilgilendiren bir alan hâline gelmiştir.

Eğitimin yaygınlaşması, din ve vicdan, düşünce ve ifade hürriyetinin gelişmesi, basın, neşriyat, medya ve internet vasıtasıyla haber alma hürriyeti ile siyaset toplumda farklılıkların anlatıldığı ve herkesi ilgilendiren bir meslek haline gelmiştir.  

Siyaset devletin, ülkenin ve fertlerin yönetimidir. Çoğu zaman da güç ve otorite olarak tanımlanmıştır. Kur’ân-ı Kerîm “Ey iman edenler! Emaneti ehline verin!” (Nisa, 4: 58.) emri gereği halka yöneticiyi seçme görevi vermiştir. Bu sebeple Sahabeler Peygamberimizin (asm) vefatından hemen sonra meşveret emrinin gereği (Şura, 42: 38.) “Seçim” usulü ve “Liyakat” prensibine uygun şekilde yöneticilerini seçmiş ve onlara “Halife” “Emire’l-Mü’minîn” unvanını vermişlerdir. 

*

Bediüzzaman 1922’de Ankara TBMM’de yaptığı konuşma ve beyannamede “Zaman şahıs zamanı değil, cemaat zamanıdır” buyurarak, bu zamanın gereği TBMM gibi kuruluşların ortaya çıkması ile şahısların önemini yitirdiğini ve ancak kurumlar içinde değer kazandığını ifade etmiştir.

İnsanlar kuruluşları oluştururlar, sonra bu kurumların etkisi altında kalırlar ve kurumların gücü ile güçlenirler, kurumdan ayrıldıkları zaman güçlerini kaybederler ve sade vatandaş haline gelirler. Bu sebeple siyasette partiler esastır. Şahıslar parti içerisinde seçimle kendilerine verilen statü itibarıyla değer ve önem kazanırlar. Seçilemedikleri zaman sade bir üye olarak kalırlar.

Siyaset bir sosyal ilimdir. Sosyal ve siyasî ilimlerde tek doğruya ulaşmak imkansızdır. Fen ilimleri gibi formüle edilerek çözemezsiniz. Siyasette “imkânsız” “hiçbir zaman” “yapılamaz” gibi sözlerin yeri yoktur. Süleyman Demirel’in dediği gibi “Demokrasilerde çare tükenmez.” 

Siyaseti şekillendiren insanlardır. Toplumu değiştirmek de insanın elindedir. Siyasal alan insan çabasının sonunda oluşur. Siyaset, yönetme, hükmetme ve yönetime ait her şeydir. Bu da itibar, otorite ve gücün akılcı şekilde toplum yararına kullanılmasından ibarettir.

*

İnsanın olduğu her yerde siyaset vardır. Siyaset, işbirliği ve kurnazlık anlamında da kullanılmaktadır; ancak doğru ve faydalı siyaset doğru bilgiye, toplumun ihtiyacına ve siyasetin gereği olan “Hürriyet, güven, emniyet, asayişin sağlanması, temel hakların hür şekilde kullanımına” hizmet ettiği ölçüde topluma faydalı hale gelir.

Sonuç olarak günümüzde siyaset herkesi ilgilendiren bir alan haline geldiği için siyasetin felsefesi, amacı ve doğru siyasetin mahiyeti, seçmenlerin hakları ve seçilenlerin liyakate uygun seçilmesi için gerekli bilgilere sahip olması zaruret haline gelmiştir. Toplumda bu bilgi ve şuur gelişmediği zaman menfaatçi ve demagog siyasîler toplumu aldatarak kendi menfaatlerini takip ederek topluma büyük zarar verebilirler.  

Her şey ihtisas gerektirir. Siyaset de bir meslek ve teknik bir kurumdur; ihtisas gerektirir. Bu sebeple siyasetin felsefesi konusunda bilgi sahibi olmak seçme ve seçilme vasfına sahip her vatandaşın görevi olmalıdır. 

Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya: İsrail, iki devletli çözümü engellerse Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

    Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin müzakere sürecinde rolü olmayacakmış!

    Tayland'da yol çöktü: 50 metre derinliğinde çukur oluştu; polis aracı çukura düştü

    'Suriye ve İsrail 'gerginliği azaltma anlaşması'na yakın'

    Kanada: TikTok, ülkedeki çok sayıda çocuğun hassas verilerini topladı

    Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı: 'Sadece önceden kaydı olanların işlemleri alınacak'

    Guterres: Devlet olmak Filistinlilerin hakkıdır

    Barrack Lawrence gibi: Hizbullah ve İran’ın başları koparılmalı

    Katil Netanyahu-dostum Trump çelişkisi

    BM raportörleri: İsrail, uluslararası futboldan men edilsin

    'İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız'

    Yunanistan SAR bölgesinde Küresel Sumud Filosu’na dronlarla saldırı yapıldı

    “Şimdi de ABD’ye vergi kıyağı öyle mi?”

    Barbarlığı durdurmak için burada toplandık

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    İsveç'te camide çıkan yangın kundaklama şüphesi ile soruşturuluyor

    Füze menzilini düşürme şartı, nükleer müzakereleri olumsuz etkiledi

    Rusya: New START anlaşmasına 1 yıl daha uyacağız; ABD'nin de aynı tutumu sergilemesi gerekiyor

    Afganistan: Trump'ın çağrısını kesin bir dille reddediyoruz; Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğiz!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.