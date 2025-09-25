Rahiplerden Gazze için dua

İsrail’in Gazze’de işlediği zulüm ve haksızlık sınır tanımazken, insanlık da her geçen gün biraz daha uyanıyor ve zulmü ve zalimi tel’in ediyor.

Birbirinden dikkat çekici kınama ve protestolar İsrail’i her geçen gün biraz daha yalnız hale getiriyor. Ve bu halin İsrail aleyhinde artarak devam edeceği de anlaşılıyor.

Bu defa Katolik Kilisesi’ne mensup rahiplerce kurulan “Soykırıma karşı çıkan rahipler” oluşumu, İtalya’nın başşehri Roma’da Filistin’deki katliamın durması için dua etmiş. İtalya’da kurulan ve şu âna kadar 34 ülkeden 1200’den fazla rahibin katıldığı “Soykırıma Karşı Rahipler” grubu, ilk olarak Sant’Andrea al Quirinale Kilisesi’nde bir araya gelmiş. Burada Gazze’de soykırımın durması ve barış için dua eden rahipler, daha sonra İtalya Temsilciler Meclisi’ne, oradan da Caravita Kilisesi’ne yürümüş.

Habere göre “Silâhsız ve silâhsızlandırılmış bir barış için,” “Gazze için barış,” “Bombaları durdurun” yazılı dövizler taşıyan rahipler, Roma şehir merkezindeki yürüyüşleri sırasında meclisin önünde ve belli noktalarda durarak ilâhiler okumuş, Gazze’de barış için dua etmiş.

Caravita Kilisesi’ndeki törenin ardından İtalyan Rahip Pietro Rossini, “Bu girişime bütün İtalya’dan pek çok rahip katıldı ve birlikte hazırladığımız soykırıma karşı belgeye imza attılar. Şu anda bu belgeye dünyanın 5 kıtasından, piskoposlar ve hatta bir kardinal de dahil olmak üzere 1500 rahibin imza atmış olması öngörülüyor. Bu sonuçtan gerçekten çok mutluyuz” diye konuşmuş.

“İnsanlar Gazze’de olanları görsün, uyuşuk kalmasın” diyen Rossini, şöyle devam etmiş: “Gerekli gıdalar olmadığı için değil, bu temel ihtiyaçların o halka gitmesi engellendiği için (Gazze açlık çekiyor). Ve hepsi bu kadar da değil. Baskılar, bombardımanlar, hastanelerin yıkılması, çocukların, kadınların, masumların öldürülmesi... Biz bütün bunları insanlığa karşı bir suç olarak ilân ediyoruz. Rahipler olarak buna sessiz kalamayız.” (AA, 23 Eylül 2025)

Yine haberden öğreniyoruz ki Orta Doğu’dan bir rahibe bu fikri ortaya atmış ve rahipler öylece harekete geçmiş. Demek ki ‘kadın şefkati’ İsrail’in zulmünün durmasına yol açacak.

Bu adım bütün dünyada insanlığın uyandığına bir delil olamaz mı? Elbette rahipler harekete geçerken onlardan çok daha önce harekete geçmesi gerekenlerin varlığını da görmek icap eder. Her fırsatta ifade edilmeye çalışıldığı üzere İsrail zulmü ‘insanlığın ortak itirazıyla’ ancak sona erebilir. Bu bakımdan dünyadaki ‘bütün iyiler’i bir araya getirecek adımların mutlaka gecikmeden atılması gerekir. Mutlaka öncelik “İslâm dünyası”nda olmalı, fakat esas olan “bütün insanlık ve insaniyet”în zulme karşı bir ve beraber olmasından geçer.

İsrail zulmünün büyüklüğünü tarif etmek mümkün değil, fakat bu karşı çıkışlar “Zalim İsrail”i de durduracak inşallah...