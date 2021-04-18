Duânın âdâbı

RİSALE-İ NUR’DA DUÂ - Hazırlayan: Fahri Utkan

Yine duâların da bir zamanının ve usûlünün olduğunu, bunlara uyulduğunda makbul olacağını şöyle belirtiyor; “Duâ edileceği vakit, istiğfar ile mânevî temizlenmeli; sonra, makbul bir duâ olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü iki makbul duânın ortasında bir duâ makbul olur.” 1

Peki, istediklerimizi doğrudan doğruya Allah’tan isterken araya vasıtalar, aracılar koysak bir mahzuru olur mu, yoksa faydası mı olur? Bu sorunun cevabı olabilecek şu cümle bir miktar bize fikir verebilir; “Saadet istersen, tevekkül et. Fakat tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Belki, müsebbebatı ve netaicini Hâlıktan istemektir. Esbaba teşebbüs, bir nevi duâ-yı fiilîdir. Vesait ise, perde-i dest-i kudrettir.” 2

Risale-i Nur’a dâhil kitapların sonunda ise ettiği duânın kapsamlılığı ve talebelerine verdiği önemi göstermesi bakımından en güzel duâlardan biridir; “İsm-i Âzamın hakkına ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyanın hürmetine ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın şerefine, bu Mektûbât’ı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur Talebelerini Cennetü’l-Firdevs’te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Âmin. Ve hizmet-i îmâniye ve Kur’âniyede dâimâ muvaffak eyle. Âmin. Ve defter-i hasenatlarına, Mektûbât mecmuasının her bir harfine mukabil bin hasene yazdır. Âmin. Ve Nurlar’ın neşrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsan eyle. Âmin.

Yâ Erhame’r-Râhimîn! Umum Risâle-i Nur şâkirtlerini iki cihanda mesud eyle. Âmin. İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhâfaza eyle. Âmin. Ve bu âciz ve bîçâre Said’in kusurâtını affeyle! Âmin.” 3

Dipnotlar:

1- Mektubat. 270.

2- Nurun ilk kapısı. 87. 3- Mektubat. 505.