Dostum Yeni Asya’m

Her Nur grubu gibi bizler de Risale-i Nurlar’ı okuyup bu hizmetin bir ucundan tutmuş gidiyoruz. Allah son nefesimize kadar bizi bu yoldan ayırmasın.

Sıra içtimaî ve siyasî konulara geldiğinde, bakıyoruz ki, bazıları Risale-i Nur’un ortaya koyduğu tarza ters hareket edebiliyorlar. Bu da hizmetlerde inkıtalara sebep olmaktadır.

Bir Nur talebesi olarak, görevimiz; Risale-i Nur’ları okuyup, anlayıp, hayatımıza uyguladıktan sonra da diğer insanların imanlarının kurtulmasına çalışmak olmalıdır.

Yeni Asya, zamanımızda, Üstad’tan, Risale-i Nurlar’dan bahseden ve onları tanıtan yegâne yayın organı olduğundan, onun takibi, özellikle de okunması, bu zamanın en önemli hizmetlerindendir. Çünkü Yeni Asya hem iman hakikatlerinin yayılması hem de Nur talebelerinin sosyal hayatta istikametli hizmet yapmaları için meşveretle yayınlayan bir gazetedir.

Üstad neşriyatın önemini şu cümlesiyle anlatır: “Risale-i Nur, bu mübarek vatanın manevî bir halaskârı olmak cihetiyle, şimdi iki dehşetli manevî belâyı def etmek için matbuat âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim.” (Emirdağ Lâhikası, 62. mektup, s. 133)

Yeni Asya’nın niçin yayın hayatına başladığını hatırlayalım.

Gazetemiz yokken ne diyordu Zübeyir Gündüzalp: “Bir gazeteye ihtiyacımız var cemaat olarak. Bizim kardeşlerimiz başka gazeteleri alıyor, okuyorlar; kafaları karışıyor. Dolayısıyla kendimizi savunacak, Risale-i Nur hakikatlerini neşredecek, düşünce birliğini temin edecek bir gazeteye ihtiyacımız var.” 1

İşte hem iman hem de sosyal prensiplerde ittihad ve ittifakı sağlamak için, Yeni Asya’yı takip etmeli ve dikkatle okumalıyız.

Bilindiği gibi, Yeni Asya, Üstad Said Nursî’nin üç hayat devresine de sahip çıkarak, başta Risale-i Nurların neşri olmak üzere, içtimaî, siyasî ve sosyal meselelerde Nur talebelerinin nasıl davranması gerektiğini dost ve düşmanlara fiilen göstermekte ve ispat etmektedir.

Her gün Yeni Asya’yı takip etmeyen meslekî ve meşrebî konularda eksik kalır. Meslek ve meşrep birliği ve hizmetlerden kopmamak için Yeni Asya’ya devam gerekir.

Yayın hayatında 57. yılına giren Yeni Asya’nın Nur talebelerine layık bir gazete olduğunu biliyor ve dosta da düşmana da gösteriyor ve anlatıyoruz vesselam…

Dipnotlar:

1- Mehmet Kutlular, İşte Hayatım, s. 96.