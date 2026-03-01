"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Bereket ve rahmet

M. Fahri UTKAN
01 Mart 2026, Pazar
Mü’minler arasındaki kardeşlik sistemine uhuvvet dendiğini biliyoruz.

Bu kardeşlik kan bağı olan kardeşlikten farklıdır. Özellikle rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’da İslâmî hizmetlerin başarılı olması için mü’min’lerin omuz omuza vermesi, birlik ve beraberliği tam sağlaması gerektiği bilinir. Uhuvvetin sağlanması için mü’minlerde olmaması gereken özellikler, tefrika, kin ve düşmanlık, inat ve haset gibi meselelerdir. 

Uhuvvet; sevgi, birlik ve ittihat ile insanları, toplumu barışa, insafa ve kardeşliğe davet eder. Bir ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Allah’a ve Resûlüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” 1

Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor: “Birbirinizle ilgi ve alâkayı kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.” 2

Bediüzzaman, 22. Mektubun başında; “Mü'minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece ve hayat-ı mane-viyece çirkin ve merduttur, muzır ve zulümdür ve  hayat-ı beşeriye için zehirdir” diyor. Özet olarak söylemek gerekirse bunun tek çaresinin kardeşliği mü’minler arasında temellendirmekle olacağını söylemektedir.

Çünkü zaten rahmet Peygamberi Efendimizin (asm) bizlere öğrettiği değerlerden biri de uhuvvet-kardeşliktir. Bu kardeşliğin özeti ve en önemlisi iman kardeşliğidir, temeli ise Cenab-ı Hakka gerçek kul olmak ve Hz. Muhammed'e (asm) ümmet olmanın şuurlu davranışıdır. Bunun önemli olduğunu bir hadis-i şerifte şu şekilde fark ediyoruz: "Mü'minin mü'mine bağlılığı, parçaları birbirini tutan bina gibidir."3

Şuurlu mü’minlerde olan bu uhuvvet-kardeşlik anlayışı, şu ayette Cenab-ı Hak tarafından da kesinleştirilmiştir; 

“Mü’minler ancak kardeştirler”4 ayetinin anlamını aramızda gerçekten yaşatabildiğimiz sürece karşımıza çıkacak sıkıntı ve musibetlere karşı zafer elde eder ve bereket ve rahmete kavuşabiliriz. Hâsılı, bereket ve rahmetin kaynağı gerçek bir İslâmî ve imanî kardeşlikten geçmektedir. 

“Rabb'im bizlere böyle Allah sırf için kurulan dostluklar nasip eylesin, ümmet-i Muhammed'e (asm) birlik, beraberlik nasip eylesin ve kalbimizden nifak tohumları varsa bizleri Kuddüs ismi temizlesin, çıkarsın ve Rahîm ismiyle kalbimize uhuvvet, muhabbet, şefkat tohumları eksin ve hidayetten, sırat-ı müstakîmden ayırmasın amin...” 

Dipnotlar:

1- Enfâl Suresi: 46.

2- Tirmizî, Birr ve Sıla, 24

3- Buharî, Salât: 88

4- Hucurât Suresi: 10

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı

    İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sürüyor

    ABD’lilerin çoğunluğu Filistin devletini destekliyor

    THY’den 10 Orta Doğu ülkesine uçuş iptali

    Bolivya'da kargo uçağı düştü: En az 15 kişi öldü

    Ordu Ünye'de heyelan

    Bolu Belediyesine "irtikap" operasyonu: Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı - Başsavcılıktan açıklama

    Trump: İran'a büyük bir operasyon başlattık - IRNA: Bir ilkokula saldırıda 40 çocuk öldü - Pezeşkiyan suikast girişiminden kurtuldu

    ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara dünya nasıl tepki verdi?

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar devam ediyor

    İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı

    İran saldırılara karşılık olarak onlarca balistik füze ateşledi

    Babacan’dan iktidara ‘ikramiye’ çağrısı: Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun

    İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu

    Trump: İran'la görüşmelerin gidişatından memnun değilim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
    Genel

    Can Kardeş Bayramı! - Mart Sayısı Çıktı!
    Genel

    Camide Ramazan sevinci
    Genel

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sürüyor
    Genel

    İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.