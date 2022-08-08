"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Fildişi Sahili ne kadar bağımsız?

M. Latif SALİHOĞLU
08 Ağustos 2022, Pazartesi
Resmî adı Fransızca “Côte d’Ivoire” olan Fildişi Sahili ülkesi, aynı zamanda eski bir Fransız sömürgesi.

Bu yılın ilk beş ayı boyunca muhtelif beldelerini gezip incelemelerde bulunduğumuz bu Orta Batı Afrika ülkesinde, şu günlerde bağımsızlık yıldönümü kutlamaları yapılıyor. Resmiyete göre bağımsızlığına kavuştuğu tarih 7 Ağustos 1960 olarak kabul ediliyor. O gün, aynı zamanda ülkede resmî tatil ilân edilmiş durumda.

Nüfusun yarıya yakın kısmı Müslüman ve mezhep olarak da Malikî. Lübnanlıların ekseriyeti ise Müslüman Şia.

Ülkenin Başkenti, iç kesimde yer alan orta ölçekli bir yerleşim merkezi: Yamoussoukro. En büyük ve kalabalık şehir ise, kayıtlı-kayıtsız nüfusu 5 milyonu aştığı tahmin edilen Abidjan şehri.

*

Bir toplumun sömürgeden kurtulması hiç de kolay bir hadise değil. Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve benzeri mahiyetteki ülkeler, her ne kadar kâğıt üzerinde bağımsız olmuş gibi gözükse de, fiilî durum çoğu kez farklı olabiliyor.

Meselâ, Fransa, Fildişi Sahili ve buraya komşu olan ülkelerin çoğunu ekonomik olarak sömürmeye bugün de devam ediyor. Altın ve sair maden rezervlerinin hemen tamamını Fransızlar işletip hava yoluyla (helikopter+uçak) ülkelerine götürüyor. Öyle ki, bu ülkenin millî hava limanı dışında, Fransa’nın kendisi için yaptırdığı ve işletmesini de kendisinin idame ettirmiş olduğu askerî korumalı özel bir hava limanı var. Üstelik, buraya kimse müdahale dahi etmiyor, edemiyor. Siyaset sahasında durum böyle olduğu gibi, bürokrasi ve ülkenin can damarı mesabesindeki sair işletmelerde de durum hemen hemen aynı.

Acaba, tam bağımsız bir ülkede bütün bunlar olabilir mi? Hiç mümkün mü?

*

Fildişi Sahili’nin ticarî sektörü, ağırlıklı olarak Lübnan kökenli vatandaşların elinde. Hatta, yer yer tekelinde denilebilir.

Bununla beraber, son yıllarda Avrupa’nın diğer devletleri, ABD, İsrail, Mısır ve Türkiye; keza, Uzak Doğu’dan Japonlar ve Çinliler bu ülkede ciddi yatırımlara yönelmiş durumda. Yatırımlar, ağırlıklı olarak yüksek bina ile yol, viyadük ve büyük köprü inşaatları şeklinde dikkat çekiyor.

Otomotiv sektörünün başını ise, artık Fransa ve diğer Avrupa markaları değil, Japon markaları çekiyor. Özellikle de Toyota markası, piyasanın yarıdan fazlasını işgal etmiş durumda.

Ülkede bol miktarda yetişen kakao çekirdeği, muz, mango, ananas, avakado ve adeta millî yemek yerine geçen açeke üretimi dışındaki birçok sebze, meyve, tahıl ürünü dışarıdan ithal ediliyor. İthal mamülleri ise, daha çok lüks marketlerde bulunmakta ve maddi durumu elverişli olan nüfusun yüzde 20’ler civarındaki kesimi tarafından tüketilebilmekte.

*

Bizim bu ülkeye yönelik hizmetimizin ağırlık merkezi, muhtaçlara gıda yardımının yanı sıra, bilhassa talebelere yönelik olarak Kur’ân, Elif Cüzü ve Fransızca Risâleleri temin etmek şeklinde devam ediyor.

Şimdiye kadar bu eserlerden binlerce adetin dağıtımı yapıldı. Hem şehir merkezinde, hem de bilhassa yoksulluğun had safhada olduğu iç kesimlerde, aynı hizmetin kesintisiz şekilde devam ettiğini burada bir kez daha paylaşmış olalım.

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail vahşetine seyirci kalmayın

    Kış zor geçecek

    Yıllık kira istemeye başladılar

    Kreş fiyatları da uçtu

    Kriz eczacıları da vurdu

    İstiklal Kütüphanesi kapılarını açtı

    Boş börek soruyorlar

    Kitapları verilmiyor

    Kiralar uçtu, öğrenciler zorda

    6’lı masanın hedefi barış ve kucaklaşma

    Oyuncu Semih Sergen vefat etti

    Galatasaray, sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı

    Filistin Başbakanı: Filistin halkı sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor

    Gazze'de sağlık hizmetleri durabilir

    İsrail’in Gazze saldırıları kınandı

    İsrail ordusundan "Gazze'ye saldırıya devam edeceğiz" mesajı

    40 yıldır sigara ile mücadele ediyor

    Hiroşima’nın 77. yılı

    Yılın ilk 7 ayında 96 milyondan fazla yolcu hava yoluyla seyahat etti

    Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında sona yaklaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Aşure gününde neler yapalım?
    Ali FERŞADOĞLU

    Abdullah Gül, söylemlerini fiilen yaşamalı!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Basın kartlarımız verilmeye başlandı
    Mehmet KARA

    Cebimizden KKM’ye 555 lira gitmiş!
    M. Said ZEKİ

    ‘Körler Ülkesi’nin vatandaşları
    Mehmet Üzüm

    Gönüller Sultanı Bediüzzaman
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Oltaya takılan balık misali
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fildişi Sahili ne kadar bağımsız?
    Genel

    Hukukçulara Köprü gönderildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.