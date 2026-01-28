"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hem harbe, hem darbeye karşı

M. Latif SALİHOĞLU
28 Ocak 2026, Çarşamba
Düz mantıkla ve sathî nazarla anlaşılmayacak iki hayatî mesele var önümüzde. Biri darbe, diğeri savaş hali ile ilgili.

1930’lu yıllarda yaşanan bu kritik meseleler hakkında Üstad Bediüzzaman’ın görüşü soruluyor. Hz. Bediüzzaman da, muhatapları hayret içinde bırakan analitik cevaplar veriyor. O iki “meraklı mesele”nin mahiyeti kısaca şöyledir:

Birincisi: Sizin lehinizde gibi görünen bir hükûmet darbesi (veya entrikalı bir hükûmet değişikliği) hakkında ne düşünüyorsunuz?

İkincisi: Büyük problemler-sıkıntılar yaşadığınız rejimin yıkılmasını netice verecek bir “harb belâsı”nı neden istemiyor ve niçin buna taraftar olmuyorsunuz?

Merakla sorulan ana konuları netleştirdikten sonra, şimdi meselenin detaylarına geçelim.

«

Üstad Bediüzzaman, 16. Lemâ’nın “İkinci Meraklı Suâl” faslında “heyecanlı bir vaziyet-i siyasîye”den söz ediyor. 

Bu kısım, 1934-35 senelerinde Isparta’da telif edilmiştir. İlgili bahiste, o günlerde zuhûr eden “darbe ve savaş” gibi çetin meselelere karşı ehl-i imanın nasıl bir tavır alması, nasıl bir duruş sergilemesi gerektiği anlatılıyor.

O “heyecanlı vaziyet-i siyasiye”nin mahiyeti şudur: 1930’lu yıllarda, Türkiye’de fikir hürriyeti yok, demokrasi işlemiyor. Ortada sandık yok, siyasî partilerin yarışı yok, dahası bir “namuslu seçim sistemi” yok. Her şey, Ankara’daki ekâbirlerin çevirdiği entrikaya göre şekilleniyor.

İşte, “mutlak istibdad”ın hükmettiği bir rejimde yapılan hükûmet değişikliğinin bir kıymet-i harbiyesi olmadığı için, Hz. Bediüzzaman da siyasetle alâkadar olmuyor. Bütün kuvvetiyle, tehdit ve tehlike altında gördüğü nesillerin imanını kurtarmaya çalışıyor. Ama, yine gelip kendisine şöyle bir teklifte bulunuluyor: Hocam, size ve kardeşlerinize ferec verecek siyasî bir fırsat çıkmış görünüyor. Neden harekete geçmiyorsunuz? Senin haline hayret ediyoruz. Yahu “Sana işkence eden bu mübtedi' ve kısmen münafık baştaki insanların takip ettikleri siyaseti nasıl görüyorsun ki ilişmiyorsun?”

Hz. Üstad, onlara cevaben diyor ki: 

Bu zamanda ehl-i İslâmın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare-i yegânesi nurdur, nur göstermektir ki, kalpler ıslah olsun, imanlar kurtulsun. 

Eğer siyaset topuzuyla hareket edilse, galebe çalınsa, o kâfirler münafık derecesine iner. Münafık, kâfirden daha fenadır. Demek, topuz böyle bir zamanda kalbi ıslah etmez. 

(…) Onun için, bütün kuvvetimle nura sarılmaya mecbur olduğumdan, siyaset topuzu ne şekilde olursa olsun bakmamak lâzım geliyor.

(NOT: Açıkça anlaşıldığı gibi, Hz. Bediüzzaman, iktidarı ele geçirmek için fırsat kollayan bir şahsiyet değildir. Onun için aslolan, nesillerin imanını kurtarma hizmetidir.)

«

16. Lemâ’nın “Üçüncü Meraklı Suâl” faslında ise, İngiliz ve İtalya gibi ecnebilerin Türkiye hükümetine ilişerek “ilân-ı harp” etmesi halinde, doğacak sonuçlara dair Hz. Bediüzzaman’a şöyle bir sual tevcih ediliyor: Harp çıkarsa, müstebid Kemalist rejim çökecek. Bid’âlar bir derece def olacak. Hamiyet-i İslâmiye tehyîc etmekle şeair-i İslâmiyenin bir derece ihyasına medar olacak. Böyle bir neticenin hasıl olacağı kuvvetle muhtemel iken, sen neden şiddetle harp aleyhinde çıktın ve bu meselenin asayişle (diplomasi ile) halledilmesi için dua ettin?

Bu suale verilen cevap muhteşemdir. Biz burada gayet cüz’i bir kısmını verelim. Şöyle cevap veriyor Hz. Bediüzzaman:

“Biz ferec, ferâh, sürûr ve fütuhat isteriz; fakat, kâfirlerin kılıcıyla değil! Kâfirlerin kılıçları başlarını yesin. Kılıçlarından gelen fayda bize lâzım değil. 

“Zaten o mütemerrid ecnebilerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. 

“Harp belâsı ise, hizmet-i Kur’âniyemize mühim bir zarardır.”

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi

    İran'da dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı

    Trump: Şara ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdik

    "ABD ile Çin arasında seçim yapmayacağım"

    Muğla'da hortum sebebiyle seralarda hasar oluştu

    İtalya'da toprak kayması: Yüksek risk devam ediyor

    ABD uçak gemisi Orta Doğu’da

    Hukuk fakülteleri için bir utanç

    AYM kararını tanımamak yeniçeri isyanıdır

    Şara Moskova'yı ziyaret edecek

    Meteorolojiden Karadeniz ve Ege için uyarı

    ABD'de şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar: Ölü sayısı 30'a yükseldi

    Endonezya Ponorogo'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Trump: Güney Kore'ye yönelik tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum

    Barış Kurulu değil, paylaşım kurulu

    Demirel, Kürt meselesini çözmek için çok uğraştı

    Ekonomik reformlar sosyal adaletle yürümeli

    Eğilmez: Arz-talep dengesi bozuldu

    Küresel kuralsızlık yeni tehdit

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Karadeniz açıklarındaki 3,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'da da hissedildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.