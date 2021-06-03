"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Rüyâ ile gelen hidayet (2)

M. Latif SALİHOĞLU
03 Haziran 2021, Perşembe
Evet, aradan tahminen bir sene kadar zaman geçti. Cağaloğlu’daki perakende kitap satış ünitesindeyiz. İçeriye başı örtülü bir hanım girdi. Risâle-i Nur Külliyatı’na ait ciltleri teker teker almak istediğini söyledi. Ünite sorumlusu Mustafa Beyle birlikte, yardımcı olacağımızı, kolaylık göstereceğimizi, hatta gerekirse adresinize kadar kitapları getirebileceğimizi söyledik.

Teşekkür etti, ancak bu mümkün değil diyerek devam etti: “Beyimden gizlice alıp okuyorum bu eserleri. Kur’ân’ı bile gizlice okudum. Çok karşı, çok. Görse böyle bir şey, küfreder, kötü konuşur. Onun için, mutfak harçlığımdan arttırıp gizli alır, gizlice okurum bu kitapları.”

Hemen ardından bize dönüp “Siz Latif Bey değil misiniz?” diye sordu. Kısa bir şaşkınlık geçirdik. Çünkü tanımıyorduk.

Sonra kendisi bir yıl önce evlerine gidişimizi hatırlattı. Fakat, yine de tanımak mümkün değildi; zira o zaman başı açık, şimdi ise tam tesettürlü idi.

Neyse, vakit darlığından fazla bekleyemedi ve büyük boy risâle ciltlerinden bir-iki eser alıp o gün gitti.

Ve, bir ay sonra Külliyat’ın bir diğer cildini almak üzere Bedia Ablamız tekrar çıkıp geldi. Onları okumuş, anlayamadığı kelimeleri öğrenmek için, bir de lûgat istiyordu.

Bir yandan kitaplarını hazırlarken, bir yandan da bize yaşadıklarını ve başından geçen çok ibretli bir rüyâyı nakletti.

*

Bedia Hanım, hidayetine vesile olan rüyâyı ve buna bağlı olarak yaşadığı halleri bize şöyle anlattı:

“Siz bize kitap getirdikten sonraki günlerdi. Bir Cuma gecesiydi. Rüyâmda örtünmüş, edeb içinde oturmuş bir halde gördüm kendimi. Birden sağ tarafımdan evliya gibi mübarek bir zat belirdi. Hafifçe dönüp baktım, sarığıyla, cübbesiyle Bediüzzaman Said Nursî. Elinde Kur’ân vardı. Açtı ve eliyle önümde tuttu. ‘Bismillah diyerek oku evlâdım’ dedi. Heyecan ve ürperti ile uyandım.

“Sabah oldu, derin düşüncelere daldım. İçinde bulunduğum aile çevresi, böyle bir şeye yönelmemi asla kabul etmezdi. Ne yapacaktım şimdi. Hocaya, Kur’ân kursuna gitmeyi bırakın, Elif-Bâ’yı alıp evde okumama bile tahammül edilmezdi. Biliyorum, görseler ‘Kafayı yemiş’ falan derlerdi. O hafta öyle geçti.

“Aynı rüyâ sahnesi, bir hafta sonra ve ardından bir hafta sonra, yine aynı Cuma gecesi olmak üzere tam üç kez tekrarlandı. Üstad Bediüzzaman, her defasında ‘Bismillah diyerek Kur’ân’ı oku evlâdım’ diyordu.

“Artık Kur’ân’ı öğrenmenin mutlaka bir yolunu bulmalıydım. Başka kurtuluş çaresi yoktu. Gizliden kitapçıları dolaştım. Bir yerde Arapça-Türkçe Elif cüzünü bulup okumayı sökmeye uğraştım. Günlerce, haftalarca çabaladım, ancak hiçbir ilerleme sağlayamadım. Sıfır noktasından ileriye gidemedim. Hafızam sanki kilitlenmiş halde.

“Bir Perşembe günü abdest aldım, başımı örttüm, ellerimi açıp Allah’a şöyle yalvardım: ‘Allah’ım, o mübarek zatı rüyâma bir kez daha gönder de, Kur’ân’ı nasıl öğreneceğimi bana göstersin, bana yardımcı olsun.’

“Aynen duâ ettiğim gibi, o Cuma gecesi Üstad rüyâda bana bir kez daha gözüktü. Ve, Kur’ân’ın bütün harflerini rüyâda bana gösterdi, okuttu, ezber ettirdi.

“Sabah uyandığımda, rüyâda öğrettiklerini, inceliklerine varıncaya kadar her şeyi ezbere bildiğimi fark ettim.

“Hayretler içindeydim. Harfler, harekeler, kelimeler, âyet-cümle derken, bir hafta içinde Kur’ân’a geçtim. Hiç zorlanmadan ve başka hiç kimseden ders falan da almadan, âyetleri şakır şakır okumaya başladım.

“Aynı sür’at içinde Kur’ân’ı baştan sona okuyup hatmettim.

“Sonra, hiç ara vermeden, Risâle-i Nurlar’ı temin edip okumaya geçtim.

“Bütün bunlar, tam bir gizlilik içinde oldu. Kitapları da hep saklı yerde tuttum. Geceleri beyim uyuduktan sonra (adam sakat olduğu için, gündüzleri de evde olup, bir şirketin defterini tutuyor ve bazı da daktilo/dizgi işleri yapıyormuş), lambaları da yakmadan, daha çok mum ışığında çalıştım, okudum, öğrendim...

“Zaman zaman hatırıma gelmiyor değil, bu adamı terk edip ayrılayım diye. Ama, bir taraftan da kendi eski halimi hatırlayarak,—çünkü aynı fikirdeydik—’Allah belki ona da bir hidayet nasip eder’ diye düşünüp teselli buluyor ve bu dayanılmaz sıkıntıya katlanmaya devam ediyorum.” (Devamı var)

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel salgında son gelişmeler

    Tek partiyle demokrasi de, huzur da olmaz

    'Ya işini yap, ya sandığı getir'

    Başörtüsü ayrımcılığına yargı engeli

    Basın İlan tartışması büyüyor

    'Ekran bağımlılığı aile-çocuk ilişkisini bozuyor'

    Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümeti kuruyor

    Eğitimde kopuşlar hızlandı

    Dünya genelinde aşılama devam ediyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

    Avusturya’da tepki çeken çirkin görüntü!

    Tatar: Rum kesimiyle tüm geçiş kapıları 4 Haziran'da açılacak

    İsviçre, 'riskli ülkeler' listesinden Türkiye'yi çıkardı

    İsrail'e ABD kamuoyunun desteği azaldı

    7 bin 181 vaka kayda geçti

    MGK bildirisi açıklandı

    TFF, yabancı futbolcu sayısına ilişkin kararını açıkladı

    Devrik lider “bilinmeyen bir yere” götürüldü

    Mermer ocağı için ahırlarını yaktılar

    Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması

    Sri Lanka'da çevre felaketi: Tonlarca kimyasal kıyıya vurdu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra “tek parti”ye mi geldi?!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tek partiyle demokrasi de, huzur da olmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (2)
    Ahmet BATTAL

    Bediüzzaman ve demokrasi-3
    Cevher İLHAN

    Eğitimde zikzaklı fiyasko
    Faruk ÇAKIR

    Marmara’yı öldürdük mü?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müslümanları “manevî deli” yapan siyaset
    Mikail YAPRAK

    “Etrafına toplandığımız hizmet-i Kur’ânîye”
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet güneşi, istibdat bulutuyla perdelenmiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.