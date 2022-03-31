"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Said Nursî’nin istikbâl ümidi (4)

M. Latif SALİHOĞLU
31 Mart 2022, Perşembe
Eserlerini okuyanlar, Bediüzzaman Hazretlerinin “Zaman ihtiyarlandıkça Kurân gençleşiyor” şelindeki sözünü illa ki duymuş, yahut karşılaşmışlardır. Bunu bir kenara not edelim.

Ayrıca, o vazifeli şahsiyetin, bir de şöyle bir sözü var: “Bütün sâdâtın ceddi olan Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyesini muhafaza için hayatını ve herşeyini feda eden bir mazlum…” (S.Tasdik-i Gaybi)

Hemen hatırlatalım ki, burada “mazlum”iyet içinde tarif ettiği şahıs yine kendisidir. Evet, tam bir mazlum şahsiyet olarak, hayatını ve her şeyini Sünnet-i Seniye yolunda fedâ etmiştir.

Yukarıda birer misâl olarak iktibas ettiğimiz sözlerden de açıkça anlaşılıyor ki, Hz. Bediüzzaman, Kur’ân’ın mânâ ve mesajını neşr ve ilân ile beraber, Sünnet-i Seniyye’nin ihyasına, muhafazasına ve bunun nesiller üzerinde tatbikini sağlamaya çalışmak, onun hayatının esası ve temel gayesi olmuştur.

Onun bu meseleye verdiği fevkalâde ehemmiyete dair bir parajlık sözünü hatırlatarak konuyu işlemeye devam edelim: “Sünnet-i Seniyyeye ittibâ, mutlaka gayet kıymettardır. Hususan bid’aların istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ittibâ etmek daha ziyade kıymettardır. Hususan fesâd-ı ümmet zamanında Sünnet-i Seniyyenin küçük bir âdâbına mürâât etmek, ehemmiyetli bir takvâyı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor. Doğrudan doğruya Sünnete ittibâ etmek, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmı hatıra getiriyor. O ihtardan, o hâtıra, bir huzur-u İlâhî hâtırasına inkılap eder. …İşte, bu sırra binaen, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı kendine âdet eden, âdâtını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevabdar yapabilir.” (11. Lem’a)

Bu meyanda Hz. Bediüzzaman’ın çok sayıda söz ve beyanları var.

*

Ümmetin fesada gittiği şu dehşetli zamanda Sünnet-i Seniyyeyi ihya etmeye çalışmanın en en mühim ve en büyük bir hizmet olduğunu Risâle-i Nur ile neşir ve ilân eden Bediüzzaman Hazretleri, aynı şekilde Kurân’a hizmetin de aynı derecede kıymet ve ehemmiyet taşıdığını (Risâle-i Nur ile de bağlantılı olarak) aşağıdaki sözlerle nazara veriyor: 

“Aziz, sıddık kardeşlerim.

“Sizlerin ümidimin pek fevkinde gayret ve faaliyetiniz beni ahir hayatıma kadar mesrur ve müteşekkir edecek bir mahiyettedir. Bu defa mektubunuzda, ‘Hıfz-ı Kur’an’a çalışmak ve Risale-i Nur’u yazmak, bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?’ diye sualinizin cevabı bedihîdir.

“Çünkü, bu kâinatta ve her asırda en büyük makam Kur’an’ındır. Ve her harfinde, ondan ta binler sevap bulunan Kur’an’ın hıfzı ve kırâati her hizmete mukaddem ve müreccahtır.

“Fakat, Risale-i Nur dahi o Kur’an-ı Azîmüşşan’ın hakaik-i imaniyesinin bürhanları, hüccetleri olduğundan ve Kur’an’ın hıfz ve kıraatine vasıta ve vesile ve hakaikini tefsir ve izah olduğu cihetle, Kur’an hıfzıyla beraber ona çalışmak da elzemdir.” (Kastamonu Lahikası)

“Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam, hangi risaleyi açsa; benimle değil, hâdim-i Kur’an olan üstadıyla görüşür ve hakaik-i imaniyeden zevkle bir ders alabilir.” (Kastamonu Lahikası)

Bütün bu hakikatli ifadeler, Üstad Bediüzzaman asıl gaye ve hedefinin Kurân’ın mana ve mesajını nesillere aktarmak ile Resul-i Ekrem’in (asm) yaşayış tarzı olan Sünnet-i Seniyyeyi hayata hakim kılmaya çalışmak olduğuna zerre miskal şüphe bırakmıyor. Dolayısıyla, bu meselelere dair bazı müfsitlerin ve münafıkların çarpıtma gayretli sözlerine asla itibar göstermemeli ve ciddiye almamalı.

Okunma Sayısı: 464
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaşın gözü seçim sandığında

    Ankara'da Kutlu Doğum programı

    Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı uyarısı

    Seçim Kanunu Teklifi'nin 1. bölümü kabul edildi

    28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldız görüntülendi: ''Keşfedilen en uzak yıldız"

    'Kovid-19 bu yıl bitebilir'

    Taha Akgül 9. kez Avrupa şampiyonu oldu

    Son 24 saatte 53 kişi vefat etti, 14 bin 993 vaka gözlemlendi

    İkinci el zorlanacak

    Türkiye Avrupa’yı 3’e katladı

    Buğday zammı ekmeğe yansır

    Şeker fiyatları neden artıyor?

    Çığ nedeniyle 33 gündür kapalı

    Adil yargı için 9 teklif

    KDV indirimleri çare değil

    Et nasıl 100 lirayı geçti?

    O güne çok az kaldı

    ‘Serseri’ mayınlar kapımıza nasıl geldi?

    Düşündüklerinden daha az oy alacaklar

    İktidarın hevesini boşa çıkaracağız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 parti: Tuzakları bozarak yola devam
    Cevher İLHAN

    İktidara “yolun sonu” görünüyor
    Süleyman KÖSMENE

    Anma değil, bir efsane!
    Ahmet BATTAL

    Altılı keteden beşli beteye
    Genel

    Vatandaşın gözü seçim sandığında
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Dünya savaşı mı, savaş dünyası mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’nin istikbâl ümidi (4)
    Genel

    Ankara'da Kutlu Doğum programı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur fenden gelen dalâleti izale eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.