"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Zelzele, kader, akıl, tedbir...

M. Latif SALİHOĞLU
26 Kasım 2019, Salı
TARİHİN YORUMU: 26 KASIM 1943

Kurân bize ders veriyor ki: Her şey kader ile takdir edilmiş. Zelzele ve sâir mûsibetler de öyle. Aynı Kurân-ı Azimüşşân, mûsibetlere karşı aklımızı kullanarak gerekli tedbirlerih alınmasını da öğütlüyor.

Bir Ramazan ayında (Eylül 1943), dindarlara yönelik kasırga gibi bir operasyon yapıldı: Kastamonu’da ikamet eden Üstad Bediüzzaman, yüzden fazla talebesiyle birlikte Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmak üzere Denizli Hapishanesine sevk edildi... Aynı operasyonun bir de İstanbul ayağı vardı: Necip Fazıl ile Hüseyin Hilmi Beyin şeyhi Abdülhakim (Üçışık) Arvasî, kırk kadar müridi ile birlikte İstanbul’da gemiye bindirilerek İzmir ve sâir vilayetlere sürgüne gönderildi.

İzmir’de nefes darlığı çeken Şeyh Arvasî Ankara'ya sevk edildikten kısa süre sonra 27 Kasım 1943’te Bağlum’da vefat etti.

Arvasî’nin vefatından bir gün önce ise, 7.2 şiddetinde Tosya merkezli “Kastamonu Zelzelesi” vukûa geldi: 26 Kasım 1943.

Zelzele ile hasıl olan şiddetli sarsıntı, çok geniş bir coğrafyada hissedildi... Şimdi, o dehşet verici mûsibetin maddî-mânevî yönlerine şöyle bir nazar gezdirelim.

* * *

Kastamonu, Çorum, Ankara, Amasya, Tokat, Samsun (Ladik) ve Ordu vilâyetlerinde yıkıcı ve çok ölümlü sonuçlar doğuran bu depremde tahminen 4016 kişi vefat ederken, daha fazla sayıda insanımız yaralandı, yaklaşık 24.000 ev ve işyeri de yıkılarak kullanılamaz halde geldi. 

Depremden iki ay kadar önce Kastamonu, İnebolu, Isparta ve İstanbul’da büyük bir operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde, Kastamonu’da mukim Bediüzzaman ile muhtelif merkezlerdeki 126 kadar talebesi toplanarak, kuzeyden güneye doğru, yani Denizli’ye sevk edildi. Orada 9 ay boyunca Ağır Cezada yargılandıktan sonra beraat ettiler.

* * *

Aynı operasyonla eş-zamanlı olarak, İstanbul’da mukim bir “İhtiyar Zât” olan Şeyh Abdülhakim, onlarca müridiyle birlikte derdest edilerek sürgüne yollandı.

Şeyh Arvasî’nin has müridi olan Necip Fazıl’ın “Son Devrin Din Mazlumları” isimli kitabında anlattığına göre, bu hadise 1943 yılı Eylül ayı ortalarında cereyan etti.

Bu dehşetli operasyonun zahirdeki sebebi, Ayetü’l-Kübrâ isimli risâlenin İstanbul’da gizlice basılmış olmasıydı: Üstad Bediüzzaman, bu eseri telif ve gizlice tab’ettirdiği gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi; Arvasî ise, aynı eserin Bozkurt Matbaasında basılmasına mâni olamadığı için cezalandırılmak istendi.

* * *

O zalimane operasyonun üzerinden iki ay kadar zaman geçmişti ki, söz konusu Kastamonu (Tosya-Ladik) Zelzelesi meydana geldi. Zelzele tarihinde Denizli Hapishanesinde bulunan Bediüzzaman Hazretleri, yaşanan o büyük felâketten haberdar edildikten sonra yazdığı bir mektupta şunları ifade eder:

"Risâle-i Nur, Anadolu’yu Cebel-i Cûdî’de sefine gibi ve Isparta ve Kastamonu’yu âfât-ı semaviye ve arziyeden muhafazalarına bir vesile olduğunu; ve Risâle-i Nur’a ilişmesinler, yoksa yakında bekleyen âfetler geleceklerini bilsinler, akıllarını başlarına alsınlar. Bu musîbetten biraz evvel, tekrarla söylüyorum, size de o mektuplar gönderilmişti. Şimdi aldığım haber: Kastamonu, civarı, kalesi, Risâle-i Nur’un matemini tutmuş gibi ağlamış ve zelzeleyle sıtma tutmuş. İnşaallah yine Risâle-i Nur’a kavuşacak, gülecek ve şükredecek.” (Şuâlar: 274)

* * *

Nur Külliyatındaki üç risâlede (Şuâlar, Kastamonu Lâhikası, S. T. Gaybî), üzerinde ehemmiyetle durulan Kastamonu Zelzelesiyle ilgili olarak, o günlerin gazete haberlerine göre, depremin etkisi Samsun'dan Ankara'ya kadar hissedilmiş; neticede, binlerce ev ve işyeri yıkılmış, tarihî Kastamonu Surlarının temel taşları bile yerinden çıkarak evlerin üzerine yuvarlanmış; binlerce insanımız da yaralanmış, yahut vefat etmiş.

Bediüzzaman Hazretleri, bir başka mektubunda Hüsrev Efendinin aynı hadise ile ilgili yazdıklarına atıfta bulunarak şunları söyler: "Aziz kardeşlerim! Bu fecirde, birden bir fıkra ihtar edildi. Evet, ben de Hüsrev’in zelzele hakkında tafsilen yazdığı keramet-i Nuriyeyi tasdik ederim ve kanaatim de o merkezdedir."

Gazete haberine istinaden yazılan Hüsrev'in mektubunda ise şu ifadeler var: "Zelzeleden evvel kediler, köpekler üçer-beşer toplanmışlar; sessiz olarak, düşünceli gibi alık alık birbirine bakarak bir müddet beraber oturmuşlar; sonra dağılmışlar. Zelzele olmadan evvel veya olduktan sonra, bu hayvanlardan hiçbiri görülmemiş; kasabalardan uzaklaşarak kırlara gitmişler." (Şuâlar: 287)

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Asrın Tabibinden Kur'ani Reçeteler

    ‘Göle su doldursanız ancak havuz olur’

    Doktorların gözü dışarıda

    Somut belge yoksa iltisak ve irtibat olmaz

    İstihdam azaldı

    Yahudi aileden Müslüman kadına teşekkür

    Kalp kırmaya değer mi?

    Rasulayn'da yeni tüneller bulundu

    Irak'ın Zikar şehrinde valilik binasını ateşe verildi

    Ermeni tasarısına Beyaz Saray freni

    'Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok'

    İlk ara tatil sona erdi

    Hong Kong'da demokrasi zaferi
    📷

    Tıp, insana kendisini tanıtıyor

    EYT mağduriyeti

    Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff: İslam da bizim parçamız

    İktidar sorunlara çözüm bulamıyor

    Müslümanlar hakkı gözetmeli

    Sonuçlar 17 Aralık'ta: "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası sona erdi

    Antalya tarihinde bir ilk yaşandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Galatasaray için son fırsat: Falcao bugün de sahada yok
    Faruk ÇAKIR

    Adaleti tesis et, ekonomi düzelir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Urfa ve Adıyaman izlenimleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zelzele, kader, akıl, tedbir...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Asrın Tabibinden Kur'ani Reçeteler
    Ahmet BATTAL

    Köprü Dergisi makale yarışması
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’da umum dertlerimize şifalar vardır
    M. Ragıp Doğan

    Erek Dağı’ndan Çam Dağı’na
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’da binlerce sualin cevabını bulabilirsiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.