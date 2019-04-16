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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Zübeyir sisteminde...

M. Latif SALİHOĞLU
16 Nisan 2019, Salı
Nur Külliyatına dahil bazı Lâhika mektuplarında, Üstad Bediüzzaman, birkaç talebesi için “örnek şahsiyet” mânasında “sistem” tâbirini kullanır. Bu tâbirle, onların üstün bazı meziyetlerini nazara verir.

Şüphesiz her bir ferd-i mânevinin, ama bilhassa saff-ı evvelden olan Nur Talebelerinden her birinin kendine has bazı hususiyet ve meziyetleri vardır.

Hz. Üstad, onların bu meziyetlerini çeşitli vesilelerle takdirle ve gelecekteki talebelerine de takdim ile yâd eder.

Onlardan hangisinin hangi sahada birinci ve üstün meziyet sahibi olduğunu zikrederken, meselâ şu tarz hususiyetlerinden söz edildiğini görmekteyiz: İlim, ihlâs, sadâkat, takvâ, zekâ, hat/yazı, muhakeme, cesaret, ferâgat, fedakârlık, kahramanlık...

Yani, her bir talebe, bunlardan bir veya birkaç meziyette “birincilik” makamında olduğu ihsas edilir.

İşte, Nisan 1971’de rahmet-i Rahman’a kavuşan Zübeyir Gündüzalp’in, birçok birinciliğin yanında, ayrıca ve bilhassa “sadâkatte birinci”lik vasfını haiz bir Nur kahramanı olduğu, umumî kabule mazhar olmuş bir husustur. 

Ayrıca, muhtelif mektuplarda Hafız Ali, Tahirî ve Hasan Feyzi gibi, Zübeyir Ağabey ile alâkalı olarak da “sistem” tabirinin zikredildiğini görüyoruz: “Zübeyir sisteminde” denilerek, onun da diğerleri gibi örnek alınacak bir talebe ve mümtaz bir şahsiyet olduğu nazara veriliyor.

* * *

Merhum Zübeyir Gündüzalp, Ermenek (1920) doğumlu olduğu için, hemen her sene Nisan ayının ilk haftalarında onun vefat yıldönümü vesilesiyle burada Mevlid-i Şerif okutulur ve bir anma programı düzenlenir.

Bu seneki programa, bir fırsatın bulup biz de iştirak ettik. Elhamdülillah.

Orada gördük ki, programa iştirak eden mülkî idareciler dahil olmak üzere, umum Ermenek halkı, o mümtaz şahsiyeti yürekten sahiplenmiş durumda.

Ayrıca, Türkiye’nin hemen her bölgesinden sırf bu program vesilesiyle Ermenek’e gelen ve orada muhabbetle buluşan aynı dâvânın mütevazı kahramanlarını gördük.

Evet, orada hakikaten bir şahs-ı mânevinin bihakkın teşekkül ettiğine hem şahit, hem kanî olduk: Maşaallah, barekâllah Ermenekli kardeşlere. İhlâs Risâlesinde tadat edilen “taksimü’l-âmâl ve teşrik-i mesai” düstûruna riayetle, yapılacak iş ve hizmetleri bölüşmüşler. Vazife taksimi yapmışlar. Bu sebeple, A’dan Z’ye hemen her iş tam bir uyum ve âhenk içinde cereyan etti. 

Biz de iki gün boyunca bütün bunlara yakînen şahit olduk. Cenâb-ı Hak, onlardan ebeden razı olsun ve bundan sonra da böylesine hayırlı muvaffakiyetler nasip eylesin.

* * *

Yaklaşık yirmi senedir, değişik vesilelerle Ermenek’e gidiyor, oradaki kardeşlerimizi, ağabeylerimizi ziyaret ediyoruz. 

Oraya her gidişimizde, apayrı ulvî mânaları hissediyoruz. Fakat, itiraf edelim ki, orada hissettiklerimizi kelimelere dökemiyoruz. Edebî yönümüz zayıf ve kifayetsiz kalıyor. Ama, şükrolsun ki, mânevî güzellikleri hissetmek de güzel.

Bununla beraber, içimden gelerek şunu da ifade etmek isterim ki: Nurs, Barla ve Emirdağ gibi Erek ve Ermenek de daima yüreğimde tüten mütevazı menzillerin başında geliyor. Hiç mübalağasız söylüyorum: Şartlar el verse veya imkânım olsa, bütün ömrümü buralarda yapılabilecek hizmetlere adamak, vakfetmek isterim. Kendi köyümden ve kasabamdan ziyade, kahramanlar otağı olan bu beldelere karşı o derece iştiyaklı bir hürmet ve muhabbet var içimde.

Burada nihayet verirken, son söz olarak, İsparta Kahramanlarına aynen Ermenekli Zübeyir gibi hakiki kardeş ve arkadaş olabilmeyi Cenâb-ı Hak’tan bütün zerratımızla duâ ve niyaz ile talep ediyoruz.

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  • Ali

    16.4.2019 12:06:15

    Aamin Allah razı olsun.Sistemli demek örnek demek değil sanırım.Üstadın hizmetinden özgün bir hizmet sistemi üretmwk demek. 1- Asıl sisteme bağlı ama ortama uygun özel hizmet sistemi 2- Kişinin özgün istidadını ortayan koymasını sağlayan ehadiyet etiketli bir tarz.Bu sistem üretilemedi ama türetilmesi acil ve ehemmiyetli halen.

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