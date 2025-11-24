Huzurlu bir toplumun temeli: Ahlâk ve adalet

“Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran bir Peygamberin (asm) ümmetiyiz. Kur’ân’ın dört esasından biri adalet. Ahlâk ve adalet değişmez gündemimiz olmalı.

Ahlâk, insanın kendisi dâhil, varlıkla ve insanlarla ilişkilerinde nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini gösteren değer yargılarının bütünüdür. Bir toplumda iyi veya kötü sayılan davranışlar manzumesidir. İnsanın kendisine, insanlara ve Yaratıcısına karşı dürüst olmasıdır.

Adalet ise, öncelikle insanın kendisine sonra da dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun başkalarına karşı hakkı, hukuku gözeterek adil davranmasıdır. Düzenli ve dengeli olmaktır. Her şeyin ve herkesin hakkını vermek, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu tutmaktır. Zalim ve haksızları cezalandırmaktır.

***

Asya Medeniyet ve Kültür Derneği ile Yeni Asya İstanbul Okuyucuları bu hafta sonu (30 Kasım Pazar günü) huzurlu bir toplum inşasına katkı sunmak için ahlâk ve adaleti gündeme taşıyan bir panel düzenliyor. Konular aylar öncesi tespit edilip paylaşıldı. 60’dan fazla araştırmacı hazırladıkları tebliğleri Panelden bir gün önce 5 masa çalışmasıyla müzakere edecek. Hazırlanan sonuç bildirisi panel esnasında kamuoyuna sunulacak.

Panelistler gazeteci-yazar Taha Akyol, İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve gazetemiz yazarlarından Ahmet Battal.

Masalar ve konu başlıklarının bazıları şöyle:

AİLE

-Eş seçiminde ahlâk ve adalet, düğün, israftan kaçınma,

-Eşlerin birbirlerine karşı ahlâkî sorumlulukları,

-Çocuklara ahlâk ve adaletin telkini,

-Çocuklar arasında adil davranma

-Çocuk eğitimi, ergenlik çağı

-Aile ve toplumda görgü kuralları

TOPLUM

(Siyaset, Diyanet, Ticaret)

-Demokrasi kültürü

-Hür ve serbest seçim

-Vatandaşın temel hak ve hukukuna sahip çıkması

-Şeffaf ve denetlenebilir yönetim

-Kamu hizmetlerinde liyakat ve dürüstlük

-Farklı fikir ve yaşama şekillerinde karşılıklı nezaket ve saygı,

-Ticarette helal-haram hassasiyeti,

-Emeğe saygı ve adil ücreti

-Kapitalizmin sömürüsüne karşı ahlâkî ve adil tavır nasıl olmalıdır?

-Turizmde ahlâk ve adalet

-Din, ahlâk ve adalet ilişkisi

-Dinî eğitim kurumları, din görevlisinin vasıfları, temsil kâbiliyeti

-Diyanet ve özerklik

-Diyanet ve dinî cemaat ve tarikatlar

-Diyanet – siyaset ilişkisi

-Cami ve siyaset

HUKUK

-İslâm’da adalet anlayışı

-Adil ve liyakatli hukukçular nasıl yetişir?

-Hâkim, savcı ve avukatların bağlı olduğu etik kurallar

-Yargı bağımsızlığı,

-Toplum yargıya ne kadar güveniyor?

-Yargı- siyaset ilişkisi, yargıya talimat verilebilir mi?

-Uzun yargılama süreci,

-Lekelenmeme hakkı, adil ve hızlı yargılama, infaz, af

-Temel haklar ve hürriyetler, sınırlama yetkisi

MEDYA MASASI

-Yazılı medya, basın ve ahlâk ilkeleri

-Fikir ve ifade hürriyetinin sınırları

-Yalan haber, kişilik haklarına saldırı, yargısız infaz ve linç kültürü

-Sosyal medyanın müsbet kullanımı,

- Dijital medyada ahlâk/sızlık meselesi,

-Dijital gıybet, hakaret, teşhircilik

-Dijital hukuk ve ahlâk kuralları

-Yapay zekâ kullanımında ahlâk ve adalet

GENÇLİK

-Gençlik, ahlâk ve adalet

-Gençleri yargılamadan anlamaya çalışmak

-Aile fertlerine karşı gençlerin sorumlulukları

-Okul ve meslek seçiminde ahlâk ve adalet

-Cinsellik, müstehcenlik, özgürlük ve genel ahlâk kuralları

-Helâl - haram hassasiyeti.

-Gençliği iffet ve itaat üzere geçirmek

-Gençlik ve iman hizmeti

-Gençler dinden uzaklaşıyor mu?

-Gençlik ve teknoloji, sosyal medya

***

Haftasonu panelde buluşmak duâsıyla...