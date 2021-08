Sahne sizin efendim!

“Dünya, büyük bir tiyatro sahnesidir. Herkes bu sahnede rolünü oynar, rolü bitince de sahneyi terk eder.”

William Shakespeare böyle dedi ama; kendisi de rolünü oynayıp sahneyi terk etti sonunda. Dünyaya gelmek ve gitmek zamanını tayin etmek bizim elimizde değil.

“Yaş otuz beş! yolun yarısı eder / Dante gibi ortasındayız ömrün” diyen şair 46 yaşında vefat ederken;

“Af dilemeye geldim affa lâyık olmasam da / Uzatma dünya sürgünümü benim” diyen şair ise 88 yaşında ve -Allah hayırlı ömürler versin- hâlâ yaşıyor.

ONLAR GELDİ GEÇTİ!

Yüz yıl, bin yıl önce yaşayan insanların da kaygıları, hayalleri, sevdaları vardı... Güzel günler de gördüler, musîbetler, savaşlar ve sıkıntılar da. Zenginlik ve fakirlikle, adalet ve istibdatla, sevgi ve nefretle imtihan oldular. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Sonra sahnedeki rollerini tamamlayıp çekildiler; tâ ki yeni oyunculara yer açılsın.

“Şimdi o toplumlar geçip gittiler; onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız ise size; ve siz, onların yaptıklarından ötürü yargılanacak değilsiniz.” (Bakara-134)

Şu an sahnede olan bizleriz. Görevi biten ayrılırken, yeni doğumlar devam ediyor. Bize verilen emaneti muhafaza etmek çok zor. İmtihanı kazanmak da var, kaybetmekte..

DİLEYEN İNANSIN; DİLEYEN İNANMASIN..

Allah insanı akıl, vicdan ve irade gibi hakkı bâtıldan ayıran kabiliyetlerle donatmıştır. İnsan bu yeteneklerini kullanarak gerçeği, iyiyi, güzeli bulur. Aksine bâtılda ısrar ederse kalbi iyice kararıp katılaşır. Dinde zorlama yoktur.

“Gerçek, Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin”. (Kehf-29) Neticesine de katlansın. ‘Zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırlanırken’ mazlumlar ve insanlık için güzel işler yapanlara da mükâfatlar hazırlanmıştır.

Son zamanda yaşanan musîbetlere iman gözlüğü ile bakınca başka, küfür gözlüğü ile bakınca başka. Boş bir iyimserlik değil bu. Elbette sorumlulardan hesap sorulacak.

İman olmadan bakıldığında her şey tesadüf oyuncağı... Hadiselerde hep gaddarlık, merhametsizlik, çaresizlik; güçlünün zayıfı ezmesi, boğuşma... Ve neticesi hiçlik! Bu inançsızlık ruhu boğuyor, ebed isteyen kalbi yoruyor. Akıl, işkence aleti oluyor. Vicdan feryad ediyor... Ölüm ise bir yok oluş...

PANİK YOK! O ABES İŞ YAPMAZ!

Her şeyin dizgininin O’nun elinde olduğuna, her şeyin O’nun dilemesiyle meydana geldiğine, O’nun herkesten ve her şeyden daha fazla şefkatli, merhametli, olduğuna; abes ve israf yapmayacağına, her şeyin bir plan dahilinde cereyan ettiğine inanınca, hadiseler ibret levhaları oluyor. İnsan hayret ve muhabbetle seyrediyor olup biteni. En korkulan ölümü bile sevdiriyor.

HADİ GÜLÜMSE..

Gelen ölümse, gülümse dostum! Sonbaharın içe, ruha, kalbe, her sırra dokunan fısıltısı terennüm ediliyor şimdi. Kimin için demişti acaba şair; ‘düşen bir yaprak görürsen, beni hatırla’ diye!?! Yaprak dökümü devam ediyor. Şimdi vediâlara da veda vakti dostum. Kabul etsek de, etmesek de... Korkma ölümden; tebessümle karşıla. Bir sor bakalım bizden ne ister?

BAHAR BESTE OLUR!

İklimler değişir sonra.. beste olur, bahar olur. Açık deniz olur hayat, sonsuza döner, gülistan olur. Evet; yaşama sevincini arttırmak, ölümü kabullenmekten geçiyor belki de.

Giden dostlarımızı “Ne mutlu sizlere ki, hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti; rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti; ücret almaya gidiyorsunuz.” diye uğurlamak ne güzel.

Bir gün, dostların da bizi böyle uğurlayacağı ümit ve duâsıyla...

Hadi gülümse!..