Şairlerin kuşları

Şairler Allah’ın sanat eserlerine, dolayısıyla O’na içtenlikle sevgi duyan hassas kalplerdi. Bahar mevsimi yaşama sevinciydi, hayat ve ölüm iç içeydi.. akla haşri getirdi.

İnsanın aklına gelebilecek “ölmüş tabiatı, ölüleri kim diriltecek?” sorusuna Kur’an cevap veriyor: Baştan kim yaratmışsa O! Büyük şair Nabi de, Kur’an’a atıf yapıyor. “Nev-bahâr irişdi vü gitdi şitâ Keyfe yuhyi’l-arza bacde mevtihâ” İlkbahar erişti ve kış gitti: “Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor?” *** Cevapsız mektuplardı kuşlar! Garip bir kuştu gönüller... Bu gün şairlerin gönlünden seyredelim kuşları.. “Uçun kuşlar uçun doğduğum yere Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.” Rıza Tevfik * ”Hayat kısa, kuşlar uçuyor.” Cemal Süreya * ”En geveze kuş ümittir. Kalbimizde hiç susmaz.” Cenap Şahabettin * “Öyle güzelsin ki, kuş koysunlar yoluna.” Nilgün Marmara * ”Bu dünya, yoruldu mu kuşlar konsun diyedir.” Can Yücel * ”Kuş ölür, sen uçuşu hatırla.” Furuğ Ferruhzad * ”Ve kuşlar da kaderle uçar.” Cahit Zarifoğlu * ‘‘Bir yastık arıyorum kuş seslerinden.” İbrahim Tenekeci * ”Bir kuş kadar olamadım, iki kanat bulamadım.” Haydar Ergülen * ”Kuş yemi kadar yalnızdı.” Turgut Uyar * ”Kuşlar toplanmış göçüyorlar Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.” Cemal Süreya * ”Ben ona dedim ki, bütün kuşlar tünedi. Göğsümdeki tek kanatsın.” Şükrü Erbaş * ”Kuşlar ölürse yere düşerler, yere düşerler ve onları hep Zehra toplar.” Muhsin Ünlü * ”Gider kim sular fesleğenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca?” Ahmet Telli * ”Soluğuma bir küçük kuş tünemiş. Seninse gölgen yıldız dolu gökyüzünden biçilmiş.” Metin Altıok * ”Bir fırtına kuşunu sevmeliydim, seveceğime seni.” Sylvia Plath * ”Çok canım sıkılıyor. Kuş vuralım istersen? Ülkü Tamer * ”Ah beni vursalar bir kuş yerine.” Sezai Karakoç * ”Kafesin biri, bir kuş aramaya çıktı.” Franz Kafka * ”Yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime.” Haydar Ergülen * ”Kuşlar gibi cıvıldar, tattırdığın acılar.” Cemal Süreya * ”Kuş olsun, insan olsun. Yalnızlık sevmeyi bilmeyenlerin icadı.” Edip Cansever * ”Kuşlarını alıp gidiyor gök.” İlhan Berk * ”Seneler var ki, kuşlar gelmiyor.” Sait Faik Abasıyanık * ”Bir kıyısız zamana kanat vuruyor. Üzerimde uçan bütün kuşlar.” Şükrü Erbaş * ”Kuşlarımı koymak için, bir gök resmi bulamadım.” Hilmi Yavuz * ”Bir kuş uyandı, derinliklerinde kalbimin.” Halil Cibran * ”Keşke susmanın muhabbet kuşu olsaydım.” Didem Madak * “Altın kulelerden yine kuşlar Tekrârını ömrün eder i’lân. Kuşlar mıdır onlar ki; her akşam Âlemlerimizden sefer eyler?” Ahmet Hâşim

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