"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Sebep sonuç ilişkisi ve kader

Mehmet ÇETİN
14 Ocak 2023, Cumartesi
İlliyyet, her hâdisenin bir sebebi olduğunu ifade eden felsefî ve kelâmî bir terimdir.

İllet kelimesinden türetilmiş karşılığıdır. Her hâdise bir sebebin sonucudur. Dolayısıyla sebep sonuç konusunda sebeplilik ilkesi, aklın gereğidir.1

Özü itibariyle her malûlün bir illeti, her olayın doğrudan veya dolaylı bir sebebi bulunduğunu anlatan illiyyet ilkesi, Allah’ın kâinatı yaratıp yönetmesinin yanı sıra insanlara ait fiiller üzerindeki tesiriyle irtibatlı olup tabiatçı felsefenin lehinde bir delil olarak kullanıldığı gibi kelâm âlimlerince de konu edilmiştir. Bilimin temelini teşkil eden illiyyet ilkesi, varlık ve olaylara rasyonel bir yorum getirebilmenin de vazgeçilmez esasıdır. Allah’ın kâinatı zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisi düzeninde yaratıp yönettiğini kabul etmek, gaye ve nizam delilinin geçerli olabilmesi için de gereklidir.2

Nedensellik ilkesi: Her şeyin bir sebebi vardır, aynı sebepler aynı şartlar altında aynı sonuçları doğurur şeklindeki ilke, illiyyet prensibi.3

Determinizm, kâinatta olup biten her hâdisenin maddî veya manevi sebeplerin zorunlu sonucu olduğunu ileri süren felsefî doktrin. İlliyyet ile yakından alâkalı olan determinizm, sebebin, sonucu zorunlu olarak belirlediği veya gerektirdiği, yani sebep ile sonuç arasındaki bağın zorunlu olduğu düşüncesine dayanmakta ve bu düşünce her hâdisenin bir sebebi olduğu şeklinde ifade edilen illiyyet fikrini bir ilke hâline getirmektedir. Kelâmcılar cebir ve kader kavramları yüzünden insan iradesine yer açmakta güçlük çekerken, İslâm filozofları evrensel determinizm fikriyle İlâhî iradenin yeterince vurgulanmasında güçlük çekmişlerdi.4

İlliyyet, her sonuç bir sebebe binaen olur, esasına dayanır. Determinizm ise, sebebin, sonucu zorunlu olarak gerektirdiği ilkesine dayanır. İki görüşün benzerliği yanı sıra determinizmde sonuç, sebebin eseridir.

Kelâmcıların tartıştığı ve Kader Risalesi’nde de geçtiği üzere “Tüfek atmasaydı, adam ölecek mi, ölmeyecek mi?” tartışmasında, vakıaya göre adamın ölmesinin sebebi, tüfeğin atılmasıdır. Bununla ölüm vakıasına; sebebiyet/illiyyet ve nedensellik noktasından izah getirilir. Determinizm zaviyesinden ise, tüfek ve tetiği çekmek gibi sebepler, zorunlu olarak ölüm sonucunu verir, denilir.

Söz gelimi yağmur yağmasaydı ekinler yeşermeyecekti gibi ‘olmasaydı, yapmasaydı’ kelimelerle sonucu, sebebe zorunlu kılan ifadeler, kader inancı noktasından doğru bir ifade değildir.

Karıştırılan bir başka nokta da sonucu sebebe mecburî bağladığı için iki vakıayı tek kader olarak algılanmasıdır ya da kaderin, sebeb ile sonuca ayrı ayrı baktığı yanılgısıdır. Bu bakış açısı, kaderin sahibi olan Allah’a acziyet vermeye gider. İkisine bir ve beraber bakabilme var iken bunun haricinde düşünmek, iki şeye taallûku kavrayamamak demektir.

Diğer taraftan bu âlemde olan biten hemen her şey sebepler eliyledir, zira Allah’ın izzet ve azameti, sebepleri perde makamında gerekli kılarken, tevhid ve celâl noktasında da onların icada yetersiz olmalarını kesinlikle şart kılar.

Dipnotlar:

1- İlhan Kutluer, https://islamansiklopedisi.org.tr/illiyyet 

2 Yusuf Şevki Yavuz, https://islamansiklopedisi.org.tr/illiyyet#2-kelam 

3 http://lugatim.com/s/NEDENSELL%C4%B0K 

4 İlhan Kutluer, https://islamansiklopedisi.org.tr/determinizm

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomik durgunluk resmîleşti

    En fazla şehit veren uzman çavuşlar unutulmuş

    İktidarın muhafazakârlığı da demokratlığı da kalmadı

    Kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor

    Ezan ırkçılığı engeller

    Su ve simit 4 bin 860 lira

    Avrupa ile Türkiye arasında vize duvarı yükseliyor

    2 bin 600 hekim yurtdışı belgesi aldı

    Soledar şehri Rusya tarafından kontrol altına alındı

    "Siyahların Hayatı Önemlidir" hareketinin kurucusunun kuzeni, ABD polisinin şok tabancasıyla müdahale sonrasında öldü

    Meteoroloji'den Güneydoğuda'ya sağanak uyarısı

    Antalya'da son 3 günde metrekareye 272 kilogram yağış düştü

    Akşener taburcu edildi

    'Ukrayna bayrağı kesinlikle AB üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak'

    Rami Kütüphanesi hizmete açılıyor

    İtalya'da benzin istasyonu çalışanları greve gidecek

    Biden'ın ofisinden çıkan "gizli belgeler" için özel savcı atandı

    BM'den milyonlarca çocuk için acil eylem çağrısı

    Seçim öncesi baskı arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatler ve devrim kanunları
    Genel

    Ekonomik durgunluk resmîleşti
    Cevher İLHAN

    “Enflasyona ezdirmeme” bu mu?
    Genel

    En fazla şehit veren uzman çavuşlar unutulmuş
    Osman ZENGİN

    Hafta tatili meselesi
    Ahmet BATTAL

    Muhalefete vesayet ve AKP’liler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Kitap iyileştirir
    Ali FERŞADOĞLU

    Herkes bir meşrepte olmaz, çok sıkı tutmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.