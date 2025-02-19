"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Badıllı Ağabey ve İdilli Salih Yalçın

Mehmet Emin Bozkuş
19 Şubat 2025, Çarşamba
Askere gitmeden önce genel olarak hayatı İdil ilçesine bağlı Yüksekköy’de (Barım) geçen Salih Yalçın babasına ait köydeki bağ ve kuru tarım yapılan tarlalarında çalışır. Ayrıca küçük baş hayvan ticaretini de yapardı.

1959 yılında yaşı yirmiye varır ve askere çağrılır. Ankara Mamak ilçesindeki birliğine katılır. Eğitimini birliğinde lâyıkıyla ifa eden, cevval, çalışkan en zor zamanlarda dahi farzlarını aksatmayan Salih Yalçın; aynı birlikte görev yapan Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin genç talebelerinden Abdulkadir Badıllı’nın dikkatini çeker. Bir gün bölük uzun bir ara istirahatına girerken yanına gider ve Salih Yalçın’a “selâmünaleyküm” der. Salih Yalçın oturduğu yerden hürmetle kalkar “aleykümselâm” diyerek karşısında duran, tanımadığı adamın gözlerine samimi bir şekilde bakar. Badıllı, “Adın nedir?” der. “Mardinli, Salih Yalçın” diye cevap alır. Dikkat ediyorum hiç farz namazlarını kaçırmıyorsun Kur’ân-ı Kerîm’i okudun mu, okuman yazman var mı? Hayır der Salih Yalçın. O halde Kur’ân-ı Kerîm’i ve okuma yazmayı sana öğretirsem kabul eder misin? Salih Yalçın memnuniyetle der ve kabul eder.

Daha sonra kendisinin Urfalı olduğunu, adının Abdulkadir Badıllı olduğunu ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebesi olduğunu söyler. Bediüzzaman Hazretlerini Salih Yalçın’a anlatır. Askere gelmeden önce Said Nursî’nin adını işittiğini, ama onunla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyler Salih Yalçın.

Çarşı iznine çıkan Salih Yalçın ilk fırsatta bir kitapçı dükkanından Kur’ân-ı Kerîm alır. Uygun olan tüm zamanlarını Abdulkadir Badıllı ile Kur’ân dersi ve okuma yazma dersi ile değerlendirir. Günler, aylar geçer Salih Yalçın hem Kur’ân-ı Kerîm’i hem de okuma yazmayı öğrenir. Abdulkadir Badıllı’ya “Senin borcunu nasıl öderim?” der. Abdulkadir Badıllı, “Sen terhis olduktan sonra Risale-i Nur Külliyatını alacaksın ve okuyacaksın. Bu şekilde benim hakkımı ödemiş olursun” der. Salih Yalçın memnuniyetle kabul eder.

Askerlik günleri tamamlanır ve Salih Yalçın birliğinden terhis olur. Otobüs ile Diyarbakır’a gelir. Bediüzzaman Said Nursî’nin kitaplarının bulunduğu bir kitapçıyı girer ve bir külliyat satın alır. Oradan terminale giderek Mardin’e giden bir arabaya biner, Mardin’den İdil’e, oradan da yürüyerek köyü Yüksekköy’e gider. Her fırsat bulduğunda kitapları okur okudukça okuma heyecanı daha da artar. 

Salih Yalçın asker arkadaşı Abdulkadir Badıllı’yı özler ve Urfa’ya gitmeye karar verir. Urfa’ya gider ve asker arkadaşının evini bulur. İki arkadaş hasret giderir. Abdulkadir, asker arkadaşına Külliyatın tamamını okudun mu der. Arkadaşı evet deyince çok memnun olur ve 1959’da askere çağrıldığında son olarak Üstad’ın huzuruna çıkıp elini öptüğünde Üstad’ın ona, “Senin askerliğin dahi bir Nur hizmeti hesabınadır. Said’e (Özdemir) söyle alakadar olsun” sözü ve hatırası aklına gelir duygulanır, gözleri yaşarır. Abdulkadir arkadaşını hemen bırakmaz Urfa’da ki medreselerin hepsine götürür. Dört günden sonra Salih Yalçın arkadaşı Abdulkadir’den izin ister ve tekrar İdil’de ki köyüne döner.

Salih Yalçın çocuklarını da Risalelerle tanıştırır. Okutur, sevdirir, hayatlarında tatbik etmesine vesile olur. Urfa’ya arkadaşını ziyarete gittiğinde büyük oğlu Ahmed’i de yanında götürür. Bu ziyaretler her yıl tekrarlanır. İlginç bir tevafuk ki Abdulkadir Badıllı ağabey ve asker arkadaşı, sadık dostu aynı yıl vefat ettiklerinde takvimler 2016’yı gösteriyordu. Mekânları cennet olsun.

Kaynak: Ahmet Yalçın (Salih Yalçın’ın oğlu)

Katre Uluslar Arası İnsan Araştırmaları dergisi, Sayı 9.

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mülâkat mağduru öğretmenler için ek atama talebinde bulunuldu

    Ekonomik krizin faturası çocuklara

    Bediüzzaman doğuya meşrutiyeti öğretti

    Gazze Mahkemesi Başkanı Falk uyardı: 'Kırıntı diplomasisi'ne dikkat!

    Fransa'nın Cezayir'deki sömürge dönemi de barbarca ve yıkıcıydı!

    Ege Denizi'nde 5 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem daha gözlemlendi

    ABD ve Rus heyetleri ikili ilişkiler ve Ukrayna gündemleriyle Riyad'da

    'İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak'

    İspanya: Ukrayna'ya asker göndermek için erken

    "Deprem fırtınası tamamlanmıştır diyebiliriz"

    "Marmara'dan 1,1 milyon metrekare hayalet ağ çıkarıldı"

    ABD'de 67 kişinin öldüğü uçak kazasından sonra yüzlerce kişi işten çıkarıldı

    "İsrail futboldan men edilsin"

    İstanbul'a "Sibirya soğuğu" ve kar yağışı uyarısı!

    Joseph Avn: İsrail'e güvenilmez

    İtalya'daki depremler endişeye sebep oldu

    Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı: 8 kişi yaralandı

    Doğu meselesinin çözümü için Bediüzzaman'dan tarihi mesajlar

    "Zorla göçe kesinlikle hayır, iskâna kesinlikle hayır, alternatif vatana kesinlikle hayır"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ekonomik krizin faturası çocuklara
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sivil toplum ve devlet
    İbrahim Aktaşcı

    Aynı şey için iki kez…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Demokrasi İttifakı…
    Genel

    Mülâkat mağduru öğretmenler için ek atama talebinde bulunuldu
    Ahmet DURSUN

    Bediüzzaman’ın devlet yaklaşımı (I) - Şeyh Said Hadisesi Üzerinden Bir Okuma
    Cevher İLHAN

    “Süreç” - “kayyım” çarpıklığı
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm’da biat (seçme) ve seçilme
    Süleyman KÖSMENE

    Münafıkların namazı kılınmaz mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.