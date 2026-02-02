"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Huzur buldum

Mehmet ERBAŞ
02 Şubat 2026, Pazartesi
ŞİİR

Dünyevî meşgaleler asla bitmez,

Boş şeyleri terkettim huzur buldum.

İşleri düzeltmeye gücüm yetmez,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

İman ettim alemlerin Rabbine ,

Allah tek, şirk yakışmaz birliğine,

Gönülden teslim oldum takdirine,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

Nefsimin hülyalarını terk ettim,

Makamı, şöhreti bir tuzak gördüm,

Sabrı, şükrü en güzel ilaç bildim,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

Her derdin bir dermanı vardır derler,

Karanlığı aydınlatır fenerler,

İnanırsan biter bir gün bu dertler,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

Hiç bir zaman ümidi yitirmedim,

Aldatan nefsime de güvenmedim,

Salih amellerden hiç vazgeçmedim,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

 

Fânîden bâkîye yüzümü döndüm,

Rabbimden sayısız nimetler gördüm,

Nimetlerde onu vereni buldum,

Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Birliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Tekirdağ'da bir iş yeri ve evin çatısı uçtu

    Galatasaray, Kayserispor'u 4 golle geçti - Maç fazlasıyla 6 puanlık farkla zirvede

    İstanbul'a kar ve soğuk hava uyarısı!

    Sınır kapısı “deneme” gayeli açıldı

    Emekliler iktidarın en büyük rakibi

    Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi öldü

    Trump’ın hedefi İran’da rejimi değiştirmek

    Libya’da kum fırtınası: Bir çok kentte eğitime ara verildi

    İran Buşehr'de 5,2 büyüklüğünde deprem

    'Elimiz tetikte düşmanın hareketlerini izliyoruz'

    Uşak'ta yol çöktü

    İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinli daha şehit oldu

    Suriye'de anlaşma bilmecesi

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz

    Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'ya çığ uyarısı

    Libya’da eğitime 'kum fırtınası' arası

    Bütçe duraklaması sebebiyle sosyal medya hesaplarını güncellemeyecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ümmetin bağışlandığı gece... Berat Gecesini idrak edeceğiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.