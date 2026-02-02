ŞİİR

Dünyevî meşgaleler asla bitmez, Boş şeyleri terkettim huzur buldum. İşleri düzeltmeye gücüm yetmez, Tevekkül ve teslimle huzur buldum. İman ettim alemlerin Rabbine , Allah tek, şirk yakışmaz birliğine, Gönülden teslim oldum takdirine, Tevekkül ve teslimle huzur buldum. Nefsimin hülyalarını terk ettim, Makamı, şöhreti bir tuzak gördüm, Sabrı, şükrü en güzel ilaç bildim, Tevekkül ve teslimle huzur buldum. Her derdin bir dermanı vardır derler, Karanlığı aydınlatır fenerler, İnanırsan biter bir gün bu dertler, Tevekkül ve teslimle huzur buldum. Hiç bir zaman ümidi yitirmedim, Aldatan nefsime de güvenmedim, Salih amellerden hiç vazgeçmedim, Tevekkül ve teslimle huzur buldum. Fânîden bâkîye yüzümü döndüm, Rabbimden sayısız nimetler gördüm, Nimetlerde onu vereni buldum, Tevekkül ve teslimle huzur buldum.

Okunma Sayısı: 170

