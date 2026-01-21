Neyleyim dünyayı

ŞİİR

Kalp bekayı isterken, Neyleyim bu dünyayı. Hakka teslim olmuşken, Neyleyim bu dünyayı. Dostluk isterim senden, Ruhum çıkmadan tenden, Razı ol kulun benden, Neyleyim bu dünyayı. Dünya zaten geçici, Gelenler de gidici, Her şey bir gün bitici, Neyleyim bu dünyayı. Sonunda öleceğiz, Huzura geleceğiz, Affetsen güleceğiz, Neyleyim bu dünyayı. Ey Rabbim bizi affet. Kendine kul kabul et. İsteriz senden Cennet, Neyleyim bu dünyayı.

