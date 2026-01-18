ŞİİR

İnsan başıboş bırakılmamıştır. Ebedî bir diyara sevkiyat var. Ameller ve suretler yazılmıştır. Ebedî bir diyara sevkiyat var. Vazifesi bitenler veda eder. Görevleri başkasına devreder. Mülkün sahibi Allah böyle ister. Ebedî bir diyara sevkiyat var. Mahlukat asla kararında kalmaz. Değişir kış, bahar yerinde durmaz. Allah’tan habersiz bir şey olmaz. Ebedî bir diyara sevkiyat var. Dünya ahiretin bir tarlasıdır. Elbette mahkeme-i kübra vardır. Herkes karşılığını alacaktır. Ebedî bir diyara sevkiyat var. Dünya var elbette ahiret kesindir. Bir mahkeme-i kübra gelecektir. Son durak ya Cehennem, ya Cennettir. Ebedî bir diyara sevkiyat var. Bu diyardan başka diyar vardır. Adalet hem muhakkak olacaktır. Çalışanlar ikramı bulacaktır. Ebedî bir diyara sevkiyat var.

