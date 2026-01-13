ŞİİR

Malım var zannedersin bu dünyada, Yiyip içip tüm giydiklerin senin. Kazandıkların kalır hem burada, Allah yolunda verdiklerin senin. Bu günkü haline pek de güvenme, Aldanıp da kendine yazık etme, Makam ve şöhrete asla meyletme, Ahiret için verdiklerin senin. Kardeş ol insanlarla iyi geçin, Kibir ve haset kalbine girmesin, Sabır ve şükürle geçsin günlerin, Güzel ahlâkla kazandığın senin. Boşa gitmesin yaptığın işlerin, Rabbin rızasını kazanmak için, Gösterişten uzak olsun hallerin, İhlâsla yaptığın ameller senin. Kabrine varınca ne olur halin? Melekler başlar sormaya sualin, Dünyada iyi ise amellerin, Cevapların kolay müjdeler senin.

Okunma Sayısı: 219

