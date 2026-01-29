Selam olsun

ŞİİR

Kusurunu hemen görüp, Dönenlere selâm olsun. Hakkın divanına durup, Yalvarana selâm olsun. Allah birdir, hem de tektir, Melek, Kitap, Resul haktır, Ahiret ve kader vardır, Diyenlere selâm olsun. Kulun Allah’a niyazı, Yüce Rabbim senden razı, Günde beş vakit namazı, Kılanlara selâm olsun. Ramazan’da oruç tutan, Kur’ân’ı daim okuyan, Zekâtla malı aklayan, Müslümana selâm olsun. Mekke ile Medine’yi, Mukaddestir ziyaretleri, Tavaf ederler Kâbe’yi, Hacılara selâm olsun. Yolları Kur’ân yoludur, Kalpleri nurla doludur, Bunlar Allah’ın kuludur, Mü’minlere selâm olsun. Yalanı asla bilmezler, Haramı bilip yemezler, Zikri dilden düşürmezler, Doğrulara selâm olsun. Gider durmaz şu dünyamız, Tutar el ve ayağımız, Hem işitir kulağımız, Şükredene selâm olsun. Nimetler saymakla bitmez, İyilikler boşa gitmez, Cömertlikle mal eksilmez Verenlere selâm olsun.

Okunma Sayısı: 143

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.