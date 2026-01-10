Hastalıklar ve hastaneler...

Hastaneye gitmeyi sevmiyorum.

Hele kendim için gitmeyi ise hiç sevmiyorum!

Fakat yaş belirli bir rakamın üstüne çıkınca insanın hastaneye yolu daha çok düşüyor. Hastaneye gidince de çabuk işim biterse memnun oluyorum… Öyle olaylar yaşıyoruz ki işler de bir türlü kolaylıkla bitmiyor. Poliklinik gününde randevu almış olduğum doktorun muayene sırasını beklerken acil ameliyata gitmesine ne demeli… En iyisi hiç bir şey demeden sabretmeli.

Hastanelerin en büyük sıkıntılarından birisi otopark…

Oğlum beni götürmüşse hastaneye kapıda bırakıp arabayı park etmeye gidiyor. Ben bu durumda rahat eden hasta oluyorum. Yakın bir zamanda bıçak altına yatacağım! Dolayısıyla yolumuz hastaneden geriye dönmüyor. Bir çok sebepten dolayı Sincan Eğitim Araştırma Hastanesinde bu operasyonu geçirmeye karar kıldık ve şimdilik oraya gidiyorum. Hastane binası Mart 2023 tarihinde bitmiş. Gördüğüm kadarıyla tüm branşlarda hizmet veriyor. Hareketli bir hastane.

Hastanenin içinde üç katlı bir otopark yapmışlar. Çatı katı personel için ayrılmış. Katlar arasındaki yollarda bile sağlı sollu park etmiş arabalara rastlıyorsunuz. Açık alanda da personel için park alanı var. Kısacası personelin park alanı hastalar için ayrılmış alandan daha büyük…

Yasak savma babından bir otopark yapmışlar. Projeyi çizen ve değerlendiren kişilerin olayı bilmedikleri, iyi analiz edemedikleri bir gerçek. Hastaneye kaç kişinin geleceğini hesaplayamamışlar. Üç kat yerine yerin altına iki kat, üstüne beş kat oto park yapılması projelendirilebilirdi. Alt kat için emin değilim. Yer altı etütleri yapılmadan bunu söylemek mümkün değil. Fakat katlı kısmın kat âdedi arttırılabilirdi. Üst kata çıkarken dönerek giden yolda park etmiş araçların tehlike arz ettikleri bir gerçek...

Daha önce yazdığım gibi Etlik Şehir Hastanesinin park problemi devam ediyor. Yeni sayılabilecek tarihte inşaatı yapılan Sincan Hastanesi için de aynı sıkıntı var.

Hasta insanların zaten çok sıkıntıları oluyor. Bari rahat park etsinler işlerini kolaylıkla yapsınlar. Zor bir şey değil bu istediklerimiz…

Bu yazıyı okuduğunuz anlarda ben operasyonu geçirmiş, belki de taburcu olup evime gelmiş olabilirim. Her zaman programlanan ve gerçekleşen aynı olmayabiliyor. "Gelin ata binmiş, 'Ya nasip' demiş" derler.

Dualarınızda beni ve tüm hastaları unutmayın.

Görüşmek üzere...