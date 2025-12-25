"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
On bir kelime

Mehmet ERBAŞ
25 Aralık 2025, Perşembe
ŞİİR

LA İLAHE İLLALLAH:

(Ondan başka İlâh yoktur)

Semavatta yıldızlar Allah’ındır,

Arzda bitkiler, hayvanlar Allah’ındır,

Bütün mevcudat mutlak Allah’ındır,

Hiçbir ilah yok yalnız Allah vardır.

VAHDEHU

(O birdir)

Bu kâinatın sahibi vahiddir,

Bu kâinat muhteşem bir şehirdir,

Bu şehrin aşçısı, sucusu birdir,

Sahibi, Hâkimi, Kâtibi birdir.

LA ŞERİKE LEH:

(Onun ortağı yoktur)

Hem Allah bir olur ortağı olmaz,

Bir olmazsa dünyada nizam olmaz,

Hücre, yıldızlar yolunu bulamaz,

Bu yüzden Allah’ın ortağı olmaz.

LEHÜL MÜLKÜ:

(Mülk onundur)

Bitkiler tohumlar asla karışmaz,

Hayvanlar rızıklarını şaşırmaz,

Bunlar elbette tasarrufsuz olmaz,

Hem de Hâkim, Malik, Sahipsiz olmaz.

VE LEHÜL HAMDÜ:

(Hamd ona aittir)

İnsan, hayvan rızıklarını yerler,

Onlar da Rablerine şükrederler,

Aklı bulunan bunu tasdik eder,

Hem bütün şükürler Allah’a gider.

YUHYİ:

(O hayat verendir.)

Kemal-i mizanla dirilten odur,

Her bir şeyi hatasız yapan odur,

Tasarruf eden Zat-ı Kayyum odur,

Her şeyi bilerek yaratan odur

VE YÜMİT:

(Ve öldüren odur)

Her mevsim zihayatı terhis eder,

Hayatı kudret elinde hıfzeder,

Hayat çekirdeklerde devam eder,

O isterse her şey ölüme gider.

VE HÜVE HAYYULLAYEMUT:

(O kendisi ölümsüz olandır)

Her sene, her gün bir kâinat ölür,

Seyyal âlemler birer birer dürülür,

Mahlûkat arka arkaya sürülür,

Bunlarda Hayy-ı Lâyemut görülür.

BİYEDİHİL HAYR:

(Her hayır onun elindedir)

Bütün hayırlar onun elindedir,

Hikmet, irade onun elindedir,

Rahmet, meşiet onun elindedir,

Hem kör olmayana bunu gösterir.

VEHÜVE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR:

(Onun her şeye gücü yeter)

Zerreyi Mevlevî gibi döndürür,

Dünyayı yörüngesinde gezdirir,

Hem mevsimleri meydana getirir,

Her şeye gücü yetmeye kadirdir.

VE İLEYHİL MASİR.

(Ve dönüş onadır)

Her şey onun kudretine dayanır,

Sebepler sadece bir vasıtadır,

Her amelin sureti alınır,

Nihayet sonunda dönüş onadır.

