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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

2021’e sarkan meselelerimiz Ekonomi, adalet, KHK, EYT...

Mehmet KARA
28 Aralık 2020, Pazartesi
Deprem, sel, terör ve koronavirüs sebebiyle 2020 yılı Türkiye için zor bir yıl oldu. Millet bu sorunlar yüzünden ekonomik olarak zor günler geçiriyor. İşsizlik dayanılmaz boyutta, geçim sıkıntısı had safhada. Hayat pahalılığı insanları adeta kuru ekmeğe mahkûm ediyor.

Zengin daha zengin, fakir daha fakirleşiyor. Ülkeyi yönetenler “yoksulluk yok” dese de görünen köy kılavuz istemiyor. Türkiye’deki milyonerlerin sayısı Eylül sonu itibarıyla 9 ayda 76 bin 123 kişi artarak 301 bin 564 kişiye çıktığı açıklanmıştı. Bu veri ülkedeki gelir adaletsizliğinin de en önemli göstergesi oluyor. “Orta direk” denilen kesim ortadan kalktı.

Ülkeyi idare edenlere düşen sun’î gündemlerle milleti oyalayıp bir algı ile bu sorunların üstünü örtmek değil, milletin sorunlarına çözüm bulmaktır. Gündem değiştirme çabalar ile üzeri örtülmeye çalışılsa da millet bu sorunları yaşadığı için bu mümkün olmuyor.

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YÜZDE 78 EKONOMİK, YÜZDE 68 ADALET…

MAK Danışmanlık’ın Aralık ayı “Türkiye gündemi araştırması’ sonuçları da milletin sorunlarını ortaya koyuyor. “Türkiye’nin bir ekonomi sorunu var mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 78’i böyle bir sorunun olduğunu ve mutlaka çözülmesi gerektiğini söylerken, aynı şekilde “adalet sorunu var ve mutlaka çözülmelidir” diyenlerin oranı yüzde 68, “KHK sorunu var ve mutlaka çözülmelidir” diyenler yüzde 48, “EYT sorunu var ve mutlaka çözülmelidir” diyenlerin oranı ise yüzde 39 olarak çıkmış. 

“Ekonomik sorun olduğunu düşünmüyorum” diyenlerin oranı yüzde 14, “adalet sorunu olduğunu düşünmüyorum” diyenlerin oranı yüzde 22, “KHK sorunu olduğunu düşünmüyorum” diyenlerin oranı da yüzde 31’de kalmış. Diğer kısım ise, cevap vermekten kaçınmış!

“Size göre; 2020 yılı biterken, ülkemiz 2021’de ekonomik anlamda nasıl olacak?” sorusuna ankete katılanların yüzde 34’ü “ekonomik sorunlar aşılır, daha olumlu bir süreç başlar” cevabını verirken, yüzde 31’i “ekonomik sorunlar çoğalır, daha olumsuz bir süreç olur” yüzde 18’i ise “mevcut durum devam eder” cevabını verdi. Vatandaşların yüzde 17’si bu soruya cevap vermekten kaçınırken, bu durum ise vatandaşların yarısının hükümetin ekonomi politikaları ile ekonomin düzelmeyeceğini söylüyor.

Vatandaşa sorulan “Aşağıdaki kurumlara duyduğunuz güvenin derecesini belirtiniz” şeklindeki sonuçlarda çok çarpıcı...

Medyaya güven neredeyse bitmiş. Güvenmiyorum/ az güveniyorum diyenlerin toplam oyu yüzde 61, yargı sistemine güvenmiyorum diyenlerin oranı yüzde 42 olurken, az güveniyorum diyenlerin oranı yüzde 11. çok güveniyorum yüzde 8’de kalmış.

Bu kurumların halkın güvenini kazanmak için yeni yılda epey çaba sarf etmeleri gerekiyor.

Konuşanın soruşturma geçirdiği bir ortamda insanlar endişe ve korkusundan bunları konuşamadığından uzunca süredir anketler vasıtasıyla görüşlerini dile getiriyor. 

Vatandaş 2020’nin sorunlarının sırayla ekonomi, adalet, KHK ve EYT olduğunu söylüyor. Bu sorunu çözecekte ülkeyi yönetenler yani hükümet… Duyurulur…

***

MİLLET AÇ, KARDEŞİM…

Bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın, “…millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” sözüne “O zaman aç değil demek” şeklinde cevap veren AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, bu konuşmasının yanlış anlaşıldığını söylemiş, ama bu sözü tutanaklarda geçerken, uzun süredir tartışılan bir söz oldu ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor.

Bu haftada milletin açlığı ile konu yine AKP’li bir vekil tarafından gündeme getirilirken, CHP’yi eleştireyim derken ülkeyi yönetenlere bir gönderme yapmış oldu.

AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir restoranda yemek yediği anların videosunu “Ele verir talkını kendi yutar salkımı” notu ile paylaştı.

Esas dikkat çeken paylaşım ise Özel’in bu paylaşımını alıntılayıp altına “Millet aç, aç kardeşim… Önce gözleri doyacak, sonra mideleri tabiki doyarsa…” yazması oldu.

Bunu bir muhalefet partisi milletvekili söylese neyse de bir iktidar partisi vekilinin söylemesi hayli dikkat çekti. Milletin aç olmasından sorumlu olan ülkeyi yönetenler değil mi, biz mi yanlış biliyoruz? Eleştireyim derken ne hale düşülüyor.

***

“OCAKTA AŞ PİŞMİYORSA, İDARECİ SORUMLUDUR”

Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven sosyal medya hesabından gördüğümüz kadarıyla halkla içiçe olan bir idareci. Faaliyetleri ve temasları hakkında paylaştığı bilgiler dikkatimizi çekti.

Bazı idareciler halka tepeden bakıp “işsizlik yok, iş beğenmeme var” derken, devletin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı kömür dağıtımını yerinde inceleyen Sayın Tanrıseven’in düştüğü şu not çok dikkatimizi çekti… “Bir evin bacası tütmüyor, ocağında aş pişmiyorsa, oradaki idareciler de bundan mesuldür” demiş Tanrıseven.

Vali yardımcısının bu sözleri aslında normal olması ve yapılması gereken söz ve davranış. Ancak “anormali” çok fazla görünce bu sözler önem kazanıyor.

“Bazı idarecilere” örnek olması açısından paylaşalım istedik…

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