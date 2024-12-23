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23 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

2025 bütçesi kabul edilirken…

Mehmet KARA
23 Aralık 2024, Pazartesi
12 gün boyunca milletin yaşadığı sıkıntıların dile getirildiği bütçe Meclis’ten geçti.

Görüşmeler sırasında kürsüye çıkan milletvekilleri bazen ilginç materyallerle kendilerini ifade etmeye, bazen de vatandaşların sorunlarını hükûmete duyurmaya çalıştı. Ancak sonuç değişmedi ve bütün eleştirilere rağmen, Cumhurbaşkanlığınca sunulan bütçe AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

2025 bütçesi için söylenebilecek cümle, “Bu bir zam, vergi ve faiz bütçesi”  olduğu… Bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri 12 trilyon 800 milyar lira… Bütçe açığı yaklaşık 2 trilyon lira. 2025 yılında faiz gideri 1,9 trilyon lira…

Görüşmelerde dikkat çeken bir başka husus da, Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte atanan bakanların, seçilen milletvekilleri ile diyalogları ve ardından ortamın gerilmesi oldu. Vekilleri azarlayan, ağır ithamda bulunan, kendisine getirilen bir materyali vekilin eline vurup yere düşüren bakan oldu.

Muhalefet tarafında yapılan eleştirilerin başında çalışanların ve emeklilerin aldığı düşük ücretler, yüksek vergiler, çiftçi ve esnafın sıkıntıları gibi vatandaşın dertleri vardı. Bunlar 12 iki gün boyunca süren görüşmelerde dile getirildi. “Peki, duyan oldu mu?” diye sorarsanız, iktidar partisinin vekilleri bu eleştirileri dinlemek yerine kuliste çay-kahve içmeyi tercih etti. Nasıl olsa görüşmeleri izleyen grup başkanvekilleri vardı ve oylamada hemen çağırıyorlardı.

***

Vergi adaleti ne zaman?

Bütçe görüşmelerinde en çok sorulan sorulardan birisi “Nerede vergide adalet?” oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde sağlığa zararlı olan sigara üzerinden bir hesaplama yapmıştı. Türkiye’de ortalama fiyatı, 75,24 TL olduğunu belirterek, “Günlük bir paket sigara içiyorsanız, yıllık size maliyeti 27 bin 375 TL. Bunu 1 yıl içmeyip 5 yıllığına bankaya koyarsanız, 147 bin TL getirirsiniz.” diyerek bir hesap yapmıştı. Bir sözler bir yandan tasarrufa teşvik ederken bir yandan faize teşvik olmuş…

Bakanlığın bütçesi görüşülürken bu hesaplamaya dikkat çeken Saadet-Gelecek Grup Başkanvekili Bülent Kaya Şimşek’e, “75 TL’lik sigaradan 61 TL vergi aldığınızı da mı bilmiyorsunuz Sayın Bakan? Vatandaş bir paket sigara içmek için size 4 paket sigara almak zorunda. En otlakçı bile 1 dal sigaraya karşılık 1 dal sigara ister. Siz, bir paket sigaradan 4 paket de kendiniz içiyorsunuz. Yani aslında en büyük tiryakiler de sizlersiniz. Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Yüksek vergi oranları sigara olduğu gibi iğneden ipliğe her şeyde yüksek oranda vergi var. KDV, ÖTV, damga vergisi… Say say bitmiyor. Çalışandan anında alınan vergi, vergi afları ile şirketlerden alınmıyor.

Biz de soralım vergi de adalet ne zaman sağlanacak?

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KKM depremi!

Hükûmet enflasyonun yüksek olmasını, geçim sıkıntısını, ekonomik krizi, 6 Şubat depremlerine ve erken emeklilik sistemine bağlıyor. Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın rakamları buna iyi bir cevap oldu.  EYT’nin maliyeti 300 milyar, depremin 960 milyar lira olurken, KKM’nin bir yıllık maliyeti 893 milyar olmuş. Ustaya göre, “Esas depremi KKM’de yaşamışız!”

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” derken faizi 8,5’a kadar indirip, sonra yüzde 50’ye çıkarmak, zengini daha zengin eden KKM’yi getirmek gibi birçok yanlış ekonomik politikalar ülkeyi ağır bir ekonomik krize soktu. Vatandaş evine ekmek götürmez, emekli, asgari ücretli açlık sınırının altında yaşar hale getirildi.

Ondan sonra çıkıp, “ekonomi iyi yolda” diyene kim inanır?

***

Emekliye sarayda ziyafet

ütçe görüşmeleri devam ederken Saray’dan bir görüntü paylaşıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda ‘’Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı”nda” 400 emekli ile buluşan Erdoğan, “Emeklilerimizi de enf-lasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız” sözünü tekrarlamış.

Erdoğan’ın konuşması bittikten sonra sıra yemek servisine gelmiş. Onlarca garsonun aynı anda servise başlaması ilginç bir görüntü oluşturmuş. 

400 emekli Saray’da yemek yemiş de, ya 12.500 lira ile bir ay geçinmeye çalışan 16 milyon emeklinin durumu ne olacak? O maaş ile Saray’da yenen yemekten kaç porsiyon yiyebilir?

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