"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

6 Şubat depremi

Mehmet KARA
13 Şubat 2023, Pazartesi
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilin yoğun bir şekilde etkilendiği etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

En fazla Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açarken, yürekler dağlandı, ülkenin gündemi bir anda değişti. Büyük acılar yaşandı, yaşanıyor. Enkaz altından çıkanlar toplu mezarlara defnedilirken, öksüz-yetim kalan çocuklar tedavi için İstanbul ve Ankara’ya gönderiliyor. 

İlki 4.17’de, ikincisi dokuz saat sonra gerçekleşen deprem başta Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da olmak üzere büyük yıkımlara neden olurken depremin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen aramalar hâlâ devam ediyor. 6 gün sonra bile enkaz altında canlı insanlar çıkarılırken, depremin ilk üç gününde yaşanan gecikme ölümlerin artmasına neden oldu. 

Bütün Türkiye ve birçok ülke yardım için seferber olsa da, koordinasyonsuzluk ve organizasyon eksikliğinden dolayı yardımlar yerine ulaştırılamadı. Hastaneler, belediye binaları başta olmak üzere birçok kamu binası yerle bir oldu.  

2012 yılında “depreme dayanıksız” raporu tutulduğu halde hasta kabule devam eden Hatay Devlet Hastanesi, üstelik yıkım kararı da çıkmasına rağmen on yıl boyunca bir şey yapılmayınca 6 Şubat depremi ile bina yıkıldı ve hastalar, doktorlar, hemşireler enkazın altında kaldı. 

Birçok il neredeyse tamamen yok oldu. Resmi rakkamlara göre vefat sayısı 24 bini, yaralı sayısı 80 bini geçti. 12 binden fazla bina da yerle bir oldu.

«««

Çirkin üslupsuzluk

Depremden kurtulanlar evlerinin önünde acılarını yaşayıp, ümitle enkaz altında çıkacak yakınlarını beklerken, bölgeye gelen siyasi parti temsilcileri gördükleri eksikleri dile getirirken, yöneticilerin ağır şekilde hakaretlerine maruz kalması 6 Şubat 2023 depreminden, sonra da akılda kalacak hatıralar oldu.   

Belediye başkanlarına “İngiliz uşağı, defol” diyen eski vekilden, bütün millet ve partiler deprem bölgesi için seferber olmuşken “Cumhur ittifakı sahada” diyen parti yöneticileri de bu dönemde görüldü. Atanmış bir yönetici seçilmiş bir parti genel başkanına “Sen kimsin?” deme noktasına kadar geldi. 

«««

Yasaklar, kutuplaştırma

Bu dönemde hatırlanacak bir başka durum da yasaklar oldu. Yayın yasağı, haber yasağı, şehre giriş yasağı, yardım toplama yasağı en önemlisi de hayatî öneme sahip insanların birbiriyle haberleşmesini sağlayan sosyal medya yasağı… Bu arada hükümet gibi GSM şirketleri de sınıfta kaldı. Telefonlar çekmedi, internet kullanılamadı. Hükümet gibi haberleşme şirketlerinin de hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. 

Kutuplaştırma hastalığı deprem vesilesiyle yine ortaya çıktı. Nefret dili, kavga üslubu tam da milletçe kenetlenmemiz gereken bir vasatta ortaya çıktı. “Her şey kusursuz ilerliyor, her yere yetişildi” diyen de, “hiçbir şey yapılmıyor” diyen de vardı, gerçekleri dile getirenler ise hakaretlere maruz kaldı. 

«««

Hiç olmazsa bu kez ders alınsın!

Netice itibariyle 1999 depreminden hiç ders alınmadığı ortaya çıktı. İhmaller, beceriksiz kadrolar, organize olamayan devlet kurumları… Bu depremde hepsine şahit olduk. Neredeyse İstanbul kadar büyük bir nüfusu etkileyen bu depremden de ders çıkarılamazsa bu acılar sürmeye devam edecek. 

Aradan geçen yirmi dört senede hiçbir hazırlığın yapılmadığını gören yöneticiler ümit ediyoruz ki bundan sonra bir şeyler yaparlar. Yoksa enkazlar kalkınca 1999 depremini unuttuğumuz gibi, bu depremi de unutur gidersek acılar devam eder. 

Şimdi yaraları sarma vakti… 

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Deprem vergileri nereye gitti?

    100 bin konut hasarlı

    Hatay Havalimanı'na ilk uçuş

    Katar'dan Türkiye'ye konteyner desteği

    İskenderun'da depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış kurtarıldı

    18 ve 7 yaşındaki kız kardeşlerden 161 saat sonra sevindiren haber

    Yıkılan bazı binaları inşa eden Hasan Alpargün "Mukadderat " dedi

    Madenciler 160 saat enkaz altında kalan kadın ve çocuğa ulaştı

    160 saat sonra 10 yaşındaki Aysima Baltacı sevindirdi

    New York ve New Jersey'den de Türkiye'ye destek

    ''Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz''

    13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak

    Katar Emiri Şeyh Temim Türkiye'ye geldi

    "Fay üzerine yapılaşmanın engellenmesi" uyarısı

    Depremin 155. saatinde 23 yaşındaki zihinsel engelli Hüseyin Seferoğlu kurtarıldı

    Adıyaman'da depremin 152. saatinde sevindiren haber

    Yardım seferberliği devam ediyor

    Gazze sahilinde kumdan dev tablo

    Suriye'de de ölü sayısı artıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Felâketten sonra gelen saadet
    Ali FERŞADOĞLU

    “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir!”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Mazlumun yanında olmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ve fitreler depremzedelere
    Mehmet Pekel

    Deprem tablosu üzerine
    Mehmet KARA

    6 Şubat depremi
    M. Said ZEKİ

    Toparlanıp yeniden başlıyoruz!
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset cereyanları sizi tefrikaya atmasın!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.