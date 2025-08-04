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4 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Vatandaşın vekillere soruları

Mehmet KARA
04 Ağustos 2025, Pazartesi
Meclis kapandı, milletvekillerin bir kısmı tatil bölgelerine giderken, bir kısmı da memleketlerinde halkın dertlerini dinliyor, yeni döneme hazırlık yapıyor.

Ağustos’un ortalarından itibaren AKP “Türkiye Buluşmaları” adı altında toplantılar gerçekleştirecek. CHP, “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerine devam edecek. Diğer partiler de Anadolu’da milletin karşısında olacak.

Medyaya da yansıdığına göre özelikle iktidar milletvekilleri vatandaşa cevap vermekte zorlanıyor. Vekillerin milletin sıkıntılarını dinlerken cevap veremedikleri birkaç konuyu aktaralım:

“Açlık sınırının altında ücret alan emekli ve asgarî ücrete neden zam yapılmadı? İşsiz gençlerimizin durumu ne olacak? Hayat pahalılığını nasıl çözeceksiniz? Atama bekleyen öğretmelerin durumu ne olacak? Maliye Bakanı Şimşek, ‘Enflasyon düşüyor’ derken hayat pahalılığı neden artıyor? Yaz geldi geçti meyve yiyemedik, çözümünüz var mı? Emekliye yüzde 15-16 zam yapılırken ev kiralarına neden yüzde 44’e yakın zam yapılıyor? Barınma sorununa çözümünüz nedir? Emeklilikte adalet arayanların durumu için ne yapıyorsunuz? Taşeron işçilere kadro ne zaman verilecek? Söz vermenize rağmen mülâkatı neden kaldırmadınız? Vatandaşın bunca sorunu varken son olarak gün gece gündüz çalışarak çıkardığınız torba kanun bizim hangi derdimize çare olacak?”

Sadece bu birkaç sorunun cevabını verebilecek iktidar milletvekili var mıdır bilemiyoruz, ama işleri hayli zor. Çünkü verebilecekleri cevap yok. İktidar seçimlerde söz verdiklerinin birçoğunu yapmadı, yapamadı.

***

CEZAEVİ AÇMAKLA ÖVÜNÜLÜR MÜ?

İktidar milletvekilleri seçim bölgelerinde gittiklerinde yapamadıkları yerine yaptıkları spor tesisinden, yüzme havuzuna il özel idaresinin yaptığı -yani devletin yaptığı- işleri anlatıyorlar. 

İşsizlik sorulunca yeni istihdam alanları açtıkları müjdesini verirken “yeni cezaevi yapılmasını” bunlar arasında sayılması ise garip karşılanıyor. 

Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yeni cezaevlerinin açılacağını “müjde” olarak açıklayan AKP Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler’e şu cevabı vermiş. “İçinde adalet olmayan saraylar yapmayı, tarihî okulları yıkıp zindan yapmayı müjde olarak duyuruyorlar. Hukuksuz bir ülkede cezaevi ile övünülür, içinde adalet olmayan saraylar yapılır…”

Asıl olan yeni cezaevi yapmak olmamalı. Yapılması gereken adaleti ve güvenliği sağlamak olmalı. 

Resmî rakamlara göre cezaevlerinde insanların büyük çoğunluğunu uyuşturucu kullanan ve satanlar oluşturuyor.

Bu insanları bataklıktan kurtarmanın yolları aranmalı. Bunlar kurtulursa yeni cezaevine de ihtiyaç ortadan kalkar.

***

EL ELE VERMEK BU KADAR MI ZOR?

Ülkemizde birçok ilde büyük orman yangınları olurken, bir yandan da büyük bir kuraklık yaşanıyor.

Meclis’in son çalışma gününde AKP’li ve CHP’li vekilleri “su” meselesi ile ilgili birbirlerini suçlamaları dikkatimizi çekmişti. 

AKP Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman’da kavurucu yaz sıcağında vatandaşların susuz kaldığını, bunun CHP belediyeciliğinin sonucu olduğu belirtirken, AKP belediyeleri döneminde bu ölçekte bir susuzluğun yaşanmadığını söylemişti.

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, “Bin üç yüz kırk beş yıl sonra Kahramanmaraş’ta Kerbela bir kez daha yaşanıyor. Bahane kuraklık, oysa gerçek sebep Maraş’ın suyunun Gaziantep’e peşkeş çekilmesidir. Fatma Şahin kendisi bizzat mikrofonda törenlerde söylüyor; ‘Antep’in suyu azalınca Tayyip Erdoğan’a gittim. ‘Al Maraş’ın suyu sana feda olsun’ dedi’ diyor. Maraş’ın suyu Antep’e gitti, Maraş susuz kaldı” demişti.

Bu tartışma uzayıp giderken, ülkeyi yöneten iktidarla, belediyeyi yöneten muhalefet el ele verip iki ilin su problemine el birliği ile çözüm bulsa daha iyi olmaz mı? El ele verip milletin sorunlarını çözmek bu kadar zor mu?

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