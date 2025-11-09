"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

23 yılın karnesi

Mehmet KARA
09 Kasım 2025, Pazar
AKP iktidara gelişinin 23. yılını kutlarken, bu süre içinde adaletten hukuka, eğitimden sağlığa, ekonomiden AB üyeliği konusunda ülkeyi geriye götürdüğünü göstergelerden, tablolardan ve milletin yaşadığı sıkıntılardan anlamak mümkün.

3Y (yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar) ile mücadele edeceğini söyleyerek yola çıkan AKP’nin 23 yıl sonra yaptığı icraatlarıyla 3Y’de başarılı sağlayamadığı yaşanarak görülüyor.

***

YOKSULLUK, YOLSUZLUK

2026 yılı için açıklanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Türkiye’de 18 milyon 298 bin 736 kişi yardıma muhtaç hale geldi. En düşük emekli aylığı ve asgarî ücret açlık sınırının altında. Nüfusun yüzde 54’ü asgarî ücretin altında maaş alırken, 33 bin liranın altında geliri oranların oranı yüzde 21 oldu. 

2026 bütçesinde faiz giderleri yüzde 47 artarken, faize 2.742 milyar kaynak ayrılıyor. Ekonomi yönetimi dış borcun faizini bile borçlanarak ödendiğini itiraf ediyor.

AKP iktidara geldiğinde enflasyon yüzde 31.4 iken, Ekim 2025’deki enflasyonun (resmî) rakamı 32.7 olarak açıklanması enflasyonu düşürmekte başarılı olamadığını da gösteriyor. İktidar geçen üç yılda enflasyon tahminini dört kez revize etmek zorunda kaldı. Tahminler 15.2 iken geldiğimiz noktada iki katından daha fazla bir enflasyon yaşanıyor. 

2002’de asgarî ücretle 7 çeyrek altın alınabilirken şu anda 2.40 çeyrek altın alınabiliyor. En düşük emekli aylığı ile 23 yıl önce 8 çeyrek altın alınabilirken, şimdi 1.83 çeyrek altın alınabiliyor. O tarihte en düşük emekli aylığı asgarî ücretin üzerindeyken, şu anda yüzde 25 gerisine düştü. 2002’de dolar 1.63 kuruşken, bugün dolar 42 lirayı aştı. Açlık sınırı 2002’de 380 lirayken bugün 28 bin lirayı, yoksulluk sınırı 1.155 lirayken bugün 92 bin lirayı geçti.

Özetle, Türkiye yoksullukta, işsizlikte ve gelir adaletsizliğinde Avrupa birinciliğini kimseye kaptırmıyor!

Yolsuzluk ise ülkenin hep gündeminde oldu ve olmaya devam ediyor.

***

YASAKLAR

Yasaklar konusuna gelince…

Meselâ, başörtüsü yasağı 10 yıl sonra fiilî olarak kaldırılsa da, ne kanunlarda ne de anayasa bir düzenleme yapılmadı. Seçim öncesi ana muhalefet partisi “Kanunlarda düzenleme yapalım, kimse istismar etmesin” dediğinde iktidar “Kanun yetmez anayasada değişiklik yapacağız” demişti. Ancak aradan geçen yaklaşık iki yılda bir düzenleme yapılmadı.

Yasaklar konusunda başka bir konu da, düşünme ve düşündüğünü açıklama gibi hürriyetlerde geri gidiş oldu. Korku ortamı oluşturulurken, konuşanın ve yazanın soruşturma geçirdiği bir dönem yaşıyoruz.  

***

CHS İLE AB DURDU

İstişarenin olmadığı, tek kişinin her konuda yetkili ve etkili olduğu Partili Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin uygulandığı 2018’den beri de bütün ekonomik göstergelerde hep geri gidiş yaşanırken, AB konusunda hükümet bir adım atmıyor. 

Yeni açıklanan Avrupa Komisyonu yıllık Genişleme Paketi’nde bu net şekilde ifade edildi. “Türkiye ile katılım müzakereleri 2018 yılından bu yana durma noktasındadır” denilirken, Türkiye’nin demokratik değerlere bağlılığı konusunda ciddi endişelerin olduğunu, hukukun üstünlüğüne ilişkin diyalogun, AB–Türkiye ilişkilerinin merkezinde yer almaya devam etse de demokratik standartlardaki, yargı bağımsızlığı ve temel haklar alanlarındaki bozulmaların hâlâ ele alınmayı beklediği ifade edildi.

2024 Dünya Demokrasi Endeksi’ne göre Türkiye 103’üncü sırada. 

Dünya Basın Hürriyeti Endeksi’nde 180 ülke arasında 165., Hukukun Üstünlüğü Endeksi’ne göre Türkiye 142 ülke arasında 117’nci sırada…

Görüleceği üzere, 23 yıllık AKP iktidarının karnesi zayıflarla dolu…

