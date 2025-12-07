"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Zam döneminde enflasyon neden düşüyor?

Mehmet KARA
07 Aralık 2025, Pazar
Yılsonu yaklaşırken gözler yine memura, emekliye, asgarî ücretliye yapılacak zamlara çevrildi. Son iki yıllarda aynı tabloyu görüyoruz. Enflasyon Haziran ve Aralık’ta keskin biçimde düşüyor, Ocak ayında ise bir anda yüzde 5’lerin üzerine fırlıyor.

Vatandaşın TÜİK enflasyonuna güvenmemesinin sebebi de bu. TÜİK’in bu rakamları nereden çıkardığını merak ediyor. Çarşı pazardaki artışı gören vatandaş, açıklanan rakamlarla gerçeğin uyuşmadığını düşünüyor. Nitekim SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam yüzde 11,20; memur emeklisinin ise dört aylık fark ve 2026 toplu sözleşmesiyle birlikte yüzde 17,55 olarak netleşmiş durumda. 

Görünen o ki Aralık enflasyonu da yüzde 1’in altında kalacak! Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisine yaklaşık yüzde 12, memur emeklisine ise yüzde 18,5 zam düşecek.

Bunu göre 16.881 liralık emekli maaşı en fazla 19 bin liraya çıkacak. Neredeyse açlık sınırının yarısına denk gelen bu rakam, emeklinin önümüzdeki yıl daha da fakirleşeceğinin habercisi…

SSK ve Bağ-Kur emeklisi, hiç değilse zam oranının memur emeklisiyle aynı seviyede olmasını bekliyor.

***

ASGARÎ ÜCRET ZAMMI…

TBMM Genel Kurulu 2026 bütçesini yarın görüşmeye başlayacak. 

Asgarî ücret Tespit Komisyonu’ndaki görüşmeler ise 12 Aralık’ta toplanacak.. Komisyonun yapısı yıllardır aynı: 5 hükümet, 5 işveren, 5 işçi temsilcisi… 

Çoğunluk esasına göre karar alındığı için işçi tarafı hep zayıf kalıyor. Hükümet tarafı genelde işverenle birlikte oy kullanıyor. Adeta bir tiyatro oynanıyor sonucunda kaybeden asgarî ücretli oluyor.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş geçen sene komisyonun yapısına itiraz ettiği için bu sene komisyona katılmayacağını açıklamasıyla masanın dengesi tamamen bozuldu. Hükûmet ara formül olarak kendi tarafını 1’e indirmeyi teklif etti, ama sonuç yine değişmedi. Çünkü bu tablo da 6’ya 5, işçi aleyhine dönmesi demek. 

Bakalım önümüzdeki günlerde başka bir formül ortaya çıkar mı, göreceğiz. 

Ama hem komisyonun yapısı, hem de gerçek enflasyon yani milletin yaşadığı rakamlar dikkate alınarak bir zam yapılması elzem hale geldi. Şu anda asgarî ücrete yapılacak zam formülleri çalışanların “aç kalması”na yol açacaktır. Şu anda konuşulan rakamlar açlık sınırının altında rakamlar. Üstelik belirlenecek ücret bir yıl boyunca geçerli olacak. Bu da çalışan kesimi çok daha ağır bir geçim sıkıntısına sürükleyecek.

Resmî enflasyon düşük tutuldukça maaş zamları da düşük kalıyor, bu da hem çalışanı, hem emekliyi her yıl daha da yoksullaştırıyor. 

Önümüzdeki günlerde asgarî ücret, memur zamları ve seyyanen zam tartışmaları daha da alevlenecek. Ancak ortada kesin olan bir şey varsa hayat pahalı ve maaşlar çok düşük…

***

SEYYANEN ZAM NEREDEN ÇIKTI?

Bütçe görüşmelerinin son gününde AKP’nin verdiği ve muhalefetin de desteklediği üst düzey memurlara 30 bin lira ile 65 bin lira arasında değişik seyyanen zam teklifi bir anda gündeme oturdu. 

Geçmişte verilen 8 bin liralık seyyanen zam bile memur–memur emeklisi arasındaki makası açmış ve çalışanların emekli olmamasına yol açtığı unutulmadı.

Teklife göre, TÜİK, TRT, RTÜK, SGK, AFAD başkanları da bu artıştan faydalanıyordu.

Teklif sahipleri, “kritik kurumlarda rapor hazırlayacak nitelikli uzman bulmakta zorlanıldığını söylerken, “Bu makamlara seyyanen zam yapılmazsa özel sektöre mi geçecek?” sorusunu akla getirmişti.

Tepkiler üzerine geri çekilen teklif genişletilerek ortaya çıkabilir ya da kanun görüşülürken önerge verilerek çıkartılabilir.

Seyyanen zam ihtiyaç. Yalnızca belli bir kesime değil, tüm memurlara ve emeklilere yapılmalıdır.

