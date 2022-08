Et yiyemiyorsanız, “yapay”ını verelim!

Kurban bayramının ardından ete zam yapıldı. Kıyma bile 160-200 lirayı buldu. Fiyat artışı nedeniyle tavuk etinin de yanına yanaşılmıyor. Balığı hiç sormayın, millet onu ancak tezgâhta görüyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün yaptığı çalışmaya göre, bir yılda kişi başına düşen et miktarının en fazla olduğu ülke 120.2 kilogram ile ABD olurken, Türkiye’de ise bir yılda kişi başına düşen et tüketim miktarı 25.3 kg. Hükümet yetkilileri et fiyatlarındaki artış talepteki artışa bağlarken garip bir bağlantı kuruyor. Fiyatları düşürmek için ithalat yapmayı düşünürken, yerli üreticinin imkânları iyileştirmek akıllarına bile gelmiyor

Hani “ekmek bulamazsanız pasta yiyin” diye meşhur bir söz vardır ya zamlardan sonra yakında “et bulamıyorsunuz yapay et yiyin” denilecek. Bu da nereden çıktı demeyin. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi bizzat açıkladı.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Ülkemizde yapay etle ilgili bir çalışma var mıdır?” şeklindeki sorusunu cevaplayan Kirişçi, yapay etle ilgili araştırmaların yapıldığını, yapay et teknolojisiyle ilgili gelişme ve araştırmaları yakından takip ettiklerini söylemiş. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün verileri, hücresel kökenli et üretiminin 2030 yılında toplam et üretiminin yüzde 10’unu karşılayacağının öngörüldüğünü de söylemiş.

Ülkemizde gıda yasak olsa da GDO’lu yemlerin de ithalatına izin verilirken, şimdi de et krizine karşı yapay et tartışmaları başlamış. Allah’ım aklımıza mukayyet ol. İthalatı bırakıp üretim destek verilse mesele büyük oranda çözülmüş olur.

**

SAHİ TANK NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini “Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan” sözleriyle ifade eden eski Star Medya Grubu’nun sahibi Ethem Sancak, “Erdoğan’ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe âşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde Mevlana ile Şems’in arasındaki aşka anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm ki, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor” diyordu. Medya patronluğundan başlayan AKP iktidarında hükümetle yakın çalışarak BMC’yi ve Çukurova Grubu’na ait gazeteleri ve televizyon kanallarını almasıyla gündeme gelen Sancak, AKP’de de görev yapmıştı.

Erdoğan’a sevgisini böyle ifade eden Sancak, Doğu Perinçek’in partisi Vatan Partisi’ne katıldı. Aşk mı bitti, yoksa o da gemiyi terk edenlerden mi oluyor?

Gerçi, Vatan Partisi de Cumhur ittifakının gizli ortağı… Ama bu katılım birçok şeyin habercisi olabilir. Bir de yerli ve millî bir tank meselesi vardı, sahi o iş ne oldu?

***

EĞİTİM NE ÇEKTİYSE…

Ekonomi ve tarımda başarısız olan iktidar eğitim de başarısız. KPSS sınavlarında başarılı olanlar için uygulan mülakatlarla ilgili şikayetler devam ederken, geçtiğimiz haftasonu yapılan KPSS sınavındaki skandal işin tuzu biberi oldu.

2002’den bu güne kadar en çok Milli Eğitim Bakanı değişti. Her gelen bakan yeni bir sistem getirdi. Sistemler hep başarısız oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Bu eğitim sistemi ne çektiyse yanlış eğitim politikalarından çekti” diyerek aslında başarısızlığı da itiraf etti.

***

SÖZÜN ÖZÜ

“Milyonlarca gencin geleceğini belirleyen test sınavının şaibeli olduğu bir ülkede mülakat sınavı ne kadar güven verir? Sonra da Z kuşağı, gençlik neden bize kızıyor? Ne yapsalardı bu gençler? Onca eğitim, kurs, çalış, çabala… Sonuç; üç beş at hırsızının çaldığı hayaller!” (Mehmet Ali Kulat -MAK Danışmanlık)