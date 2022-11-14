"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Güçlü, demokratik, hürriyetçi, adil

Mehmet KARA
14 Kasım 2022, Pazartesi
Bu dört kelime 6’lı masanın aylardır yaptığı çalışmaların özeti aslında. Bunun yanında “istişare ve uzlaşma” kelimeleri de 6 partinin aylardır üzerinde çalıştığı sürecin amacını da net şekilde ortaya koyuyor.

Bu ifadelerin eksikliği 6 partiyi bir araya getirdi. Hedef, “güçlü parlamento, demokratik bir düzen, hürriyetçi bir ortam, adil bir paylaşım” olarak da özetlenebilir. Birinci turun son toplantısında liderlerin altına imza koyduğu bildirideki “milletimize umut olduk” ortak beyanı da milletten destek buluyor. Bu anketlere de yansıyor. 

12 Şubat 2022 tarihinde başlayan 6’lı Masa çalışmalarının 2. tur ikinci toplantısı bugün DEVA Partisi’nin evsahipliğinde yapılacak.  

Bugün yapılacak toplantıdan sonra artık bazı şeyler ete kemiğe bürünecek. Mesela, son toplantıda kurulan ortak çalışma grubunun üzerinde çalıştığı seçim beyannamesi liderlerin onayının ardından bu ay içinde açıklanacak. Kurulan komisyonların çalışmaları da peyderpey kamuoyu ile paylaşılacak. 

*** 

6’LI MASA’YI ANLAMA KLAVUZU 

Kamuoyunda hep 6’lı Masa’nın adayının kim olacağı konuşuluyor. “6’lı Masa’nın amacı nedir? Neden böyle bir çalışma içine girildi? Millete neyi vaat ediyorlar?” sorularının cevapları bir algı ile hep gözlerden uzak tutulmaya çalışılıyor. 

28 Şubat 2022 tarihinde 6 genel başkanın imzaladığı metinde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin “neden yanlış olduğu” anlatılırken, neden güçlendirilmiş parlamenter sistem sorusunun cevabı ayrıntılarıyla yer alıyor. 48 sayfadan oluşan metinde bunların cevabı net şekilde ortaya konulmuş. 

Tek başına farklı dünya görüşü olan 6 siyasî partinin bir araya gelmesi, demokrasiden, adaletten, hürriyetlerden bahsetmesi bile örnek olması gereken bir birliktelik oldu. 

Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra dört partinin birlikteliği ile kurulmuş, bir genel bir de mahalli seçimden başarı ile çıkmıştı. İttifak gelinen noktada iki partinin de katılmasıyla 6’lı Masa adı altında genişledi. Önüne önemli konu başlıkları koyarak ilerliyor. 

Cumhurbaşkanı adayı elbette önemli ama asıl önemli olan 6’lı Masa’nın ortak hedefleri. Genel Başkanların imzaladığı bu belgeden bahsedersen birçok sorunun cevabı da ortaya çıkıyor. 

*** 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ NEDEN YANLIŞ? 

Öncelikle bu sorunun cevabını vermek lâzım. Belgeden aktaralım: 

-Olağanüstü hal şartlarında gerçekleşti.  

-Endişe ve kutuplaşmayı arttırdı. 

-Meclis’te demokratik bir biçimde müzakere edilmeden kabul edildi. 

-Yönetimde kişiselliğe ve keyfiliğe yol açtı. 

-Demokratik hukuk devletini temelinden zedeledi. 

-Yürütme yetkisi tek bir kişide toplandı. 

-Yasama etkisiz kılındı, denetim fonksiyonu işlevsiz hale getirildi. 

-Yargı bağımlı hale getirildi, bağımsızlığı ve tarafsızlığını yok edildi. 

*** 

NEDEN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM? 

Bu sorunun cevabını da metinden aktaralım: 

-Geçmişe geri dönülmüyor, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan YENİ BİR SİSTEM teklif ediyoruz. 

-Ortak akıl ve uzlaşı ile hazırlanan sistem önerisi ile özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti tesis etmeyi hedefliyoruz.  

-Hükümet sistemimizde, temsilde adalet ile yönetimde istikrar ilkelerini eşit şekilde esas almaktayız. 

-Önerdiğimiz bu sistemde birey, temel hak ve özgürlükler ve sivil toplum güçlendirilmekte; yasama etkili, yürütme ve kamu idaresi ise hesap ve¬rebilir hale getirilmekte, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin güven¬celer tam olarak tesis edilmektedir. 

“Etkili ve katılımcı yasama, istikrarlı ve hesap verebilir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı, demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi” konu başlıkları altında ise yapılacaklar tek tek sıralanıyor. 

Görüldüğü üzere algı ile oluşturulan gündemi takip etmeden, esası gözden kaçırmamak gerekiyor. 

Okunma Sayısı: 104
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklar okula gitmeye korkuyor

    'Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz'

    İstanbul'daki patlamayla ilgili "geçici yayın yasağı" kararı

    ABD'de iki gösteri uçağı havada çarpıştı: 6 kişi öldü

    Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelendi

    "İlk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var"

    Beyoğlu'ndaki patlamayla ilgili son gelişmeler: "Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır"

    Çevreyi kirletenler parmak izlerinden tespit ediliyor

    Ukrayna'da Herson sevinci

    Joe Biden ile Şi Cinping arasında kritik görüşme

    Cezayir - Medea'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    ABD'de iki gösteri uçağı havada çarpıştı

    Arnavutluk'taki protestolar saatlerce sürdü

    ABD'de Demokratlar, Senatoda çoğunluğu garantiledi

    Kars -7'yi dereceyi gördü

    Lübnan cumhurbaşkanını seçemiyor

    Zelenskiy: Donetsk bölgesi tam bir cehennem

    Kararsız seçmenler, 6'lı masaya daha yakın

    Her indirime kanmayın

    Hekim göçünün önüne geçmeliyiz

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Helalleşmeden kimler rahatsız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset sanatı ve fırdöndü aktörler
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hak-Hukuk ihlâlleri
    Risale-i Nur'dan

    Allah hesabına bakan, her ne görürse ilimdir
    Ali FERŞADOĞLU

    Eskiden işleri şahıslar yürütürdü
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları
    M. Said ZEKİ

    Yâ Huu.. ve Nüktesi
    İlimdar Kaya

    Türkiye Yüzyılı’ndan örnekler
    Süleyman KÖSMENE

    Adakta ince nükteler
    Mehmet KARA

    Güçlü, demokratik, hürriyetçi, adil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.