Güçlü, demokratik, hürriyetçi, adil

Bu dört kelime 6’lı masanın aylardır yaptığı çalışmaların özeti aslında. Bunun yanında “istişare ve uzlaşma” kelimeleri de 6 partinin aylardır üzerinde çalıştığı sürecin amacını da net şekilde ortaya koyuyor.

Bu ifadelerin eksikliği 6 partiyi bir araya getirdi. Hedef, “güçlü parlamento, demokratik bir düzen, hürriyetçi bir ortam, adil bir paylaşım” olarak da özetlenebilir. Birinci turun son toplantısında liderlerin altına imza koyduğu bildirideki “milletimize umut olduk” ortak beyanı da milletten destek buluyor. Bu anketlere de yansıyor.

12 Şubat 2022 tarihinde başlayan 6’lı Masa çalışmalarının 2. tur ikinci toplantısı bugün DEVA Partisi’nin evsahipliğinde yapılacak.

Bugün yapılacak toplantıdan sonra artık bazı şeyler ete kemiğe bürünecek. Mesela, son toplantıda kurulan ortak çalışma grubunun üzerinde çalıştığı seçim beyannamesi liderlerin onayının ardından bu ay içinde açıklanacak. Kurulan komisyonların çalışmaları da peyderpey kamuoyu ile paylaşılacak.

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6’LI MASA’YI ANLAMA KLAVUZU

Kamuoyunda hep 6’lı Masa’nın adayının kim olacağı konuşuluyor. “6’lı Masa’nın amacı nedir? Neden böyle bir çalışma içine girildi? Millete neyi vaat ediyorlar?” sorularının cevapları bir algı ile hep gözlerden uzak tutulmaya çalışılıyor.

28 Şubat 2022 tarihinde 6 genel başkanın imzaladığı metinde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin “neden yanlış olduğu” anlatılırken, neden güçlendirilmiş parlamenter sistem sorusunun cevabı ayrıntılarıyla yer alıyor. 48 sayfadan oluşan metinde bunların cevabı net şekilde ortaya konulmuş.

Tek başına farklı dünya görüşü olan 6 siyasî partinin bir araya gelmesi, demokrasiden, adaletten, hürriyetlerden bahsetmesi bile örnek olması gereken bir birliktelik oldu.

Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra dört partinin birlikteliği ile kurulmuş, bir genel bir de mahalli seçimden başarı ile çıkmıştı. İttifak gelinen noktada iki partinin de katılmasıyla 6’lı Masa adı altında genişledi. Önüne önemli konu başlıkları koyarak ilerliyor.

Cumhurbaşkanı adayı elbette önemli ama asıl önemli olan 6’lı Masa’nın ortak hedefleri. Genel Başkanların imzaladığı bu belgeden bahsedersen birçok sorunun cevabı da ortaya çıkıyor.

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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ NEDEN YANLIŞ?

Öncelikle bu sorunun cevabını vermek lâzım. Belgeden aktaralım:

-Olağanüstü hal şartlarında gerçekleşti.

-Endişe ve kutuplaşmayı arttırdı.

-Meclis’te demokratik bir biçimde müzakere edilmeden kabul edildi.

-Yönetimde kişiselliğe ve keyfiliğe yol açtı.

-Demokratik hukuk devletini temelinden zedeledi.

-Yürütme yetkisi tek bir kişide toplandı.

-Yasama etkisiz kılındı, denetim fonksiyonu işlevsiz hale getirildi.

-Yargı bağımlı hale getirildi, bağımsızlığı ve tarafsızlığını yok edildi.

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NEDEN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM?

Bu sorunun cevabını da metinden aktaralım:

-Geçmişe geri dönülmüyor, hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı esasına dayanan YENİ BİR SİSTEM teklif ediyoruz.

-Ortak akıl ve uzlaşı ile hazırlanan sistem önerisi ile özgürlükçü demokratik bir hukuk devleti tesis etmeyi hedefliyoruz.

-Hükümet sistemimizde, temsilde adalet ile yönetimde istikrar ilkelerini eşit şekilde esas almaktayız.

-Önerdiğimiz bu sistemde birey, temel hak ve özgürlükler ve sivil toplum güçlendirilmekte; yasama etkili, yürütme ve kamu idaresi ise hesap ve¬rebilir hale getirilmekte, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin güven¬celer tam olarak tesis edilmektedir.

“Etkili ve katılımcı yasama, istikrarlı ve hesap verebilir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı, demokratik hukuk devletinin güçlendirilmesi” konu başlıkları altında ise yapılacaklar tek tek sıralanıyor.

Görüldüğü üzere algı ile oluşturulan gündemi takip etmeden, esası gözden kaçırmamak gerekiyor.