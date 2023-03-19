Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “erkene alınmış seçim” kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından ardından 14 Mayıs’ta yapılacak seçime adım adım yaklaşıyoruz.

Partiler de milletvekili aday adaylığı için müracaatları kabul etmeye başladı. İstifa eden bazı valiler, devlet memurları milletvekilliği aday adaylığı için kayıtlarını yaptırıyorlar.

14 Mayıs’ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi birlikte yapılacak. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Cumhur İttifakının adayı ise Recep Tayyip Erdoğan… Bunun dışında şimdiye kadar Muharrem İnce ve Sinan Oğan da adaylığını açıklayanlar arasında. Bu sayı artabilir. YSK’nın açıklamasına göre 36 parti seçimlere katılmaya hak kazandı. Bu, seçimlere rekor sayıda partinin katılacağı anlamına geliyor. Bu sayı düşmezse uzun bir oy pusulası ile karşı karşıya kalınacağız gibi görünüyor.

Meclis’te grubu olan partiler cumhurbaşkanı adayını açıklarken, grubu olmayan partilerin adaylarının 100 bin imza toplaması gerekiyor. Aday olan iki isim bakalım bu imzayı toplayabilecek mi, yoksa bir aday lehine mi çekilecekler, bunu 31 Mart’a kadar göreceğiz

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ORTAKLIK İÇİN EN ÜST SEVİYEDE ZİYARET

Bugünlerde Cumhur İttifakı’nın, ittifakı genişletme çabaları dikkat çekiyor. Son seçimde bindelik oranlarla oy alan partilere bile müracaat edilmesi Cumhur İttifakı’nın bir telaş içerisinde olduğunu gösteriyor. Tabiî ki bunda anket sonuçları etkili oluyor.

AKP’nin Yeniden Refah Partisi (YRP) ve HÜDA-PAR’ın ittifaka katılması için Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş’u göndermesi ve bu ziyaretler genel başkanvekilliği düzeyinde gerçekleştirmesi dikkat çekici. Cumhur İttifakı ortaklarından Vatan Partisi ile BBP’nin özellikle HÜDA-PAR’ın ittifaka katılmasına sert itirazları olurken, şimdiye kadar bu duruma ses çıkarmayan MHP’nin tepkisi ise merakla bekleniyor.

Perinçek “HÜDAPAR ile iş birliği bir cinayet ve gaflettir” derken, HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı’nın, “HÜDA-PAR gerçekten terör örgütü olsaydı partimizle ilgili hezeyanlarını ifade eden Genel Başkandan da en azından bir çiçeği hak etmiş oldurduk. Bize de bir çiçek vermiş olurdu” diye cevap vermesi de kayıtlara geçti.

Tabiî PKK’ya çiçek veren birisi ile MHP’nin 2018’den beri aynı ittifakı içinde olması da akıllara geliyor. Gerçi şimdi birileri çıkıp “Ama Perinçek Cumhur İttifakı’nda yok ki” diyebilir. Bu söze ancak gülünür.

Önceki ismiyle 6’lı Masa için Cumhur İttifakının “Masanın altında başka ortaklar var” sözleri de havada kaldı. Şimdi kendileri 6 ortağı geçmiş durumda… Hangisi masanın altında hangisi üstünde belli değil.

Erdoğan ile görüşen Destici’nin, “Şu an yaptırdığımız anketlere göre Türkiye’nin 5. büyük partisiyiz. Yüzde 30’un üzerinde oy potansiyelimiz var” derken, YRP’nin “oy oranının yüzde 8 olduğu, yoksa AKP’nin görüşmeye gelmeyeceğini söylemesi de dikkat çekici.

Bu arada görüşmeden sonra BBP’nin kendi amblem ve logosu ile seçimlere gireceğini söylemesi de kafalarda soru işareti bıraktı.

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SEÇİM KANUNU DA CHS GİBİ SIKINTILI

Yeni seçim kanuna göre partilerin bir daha seçime girebilmesi için en az 41 ilde kendi listesiyle seçimlere katılması gerekiyor.

Bir de seçim barajı meselesi var. Baraj yüzde 7’ye indi. İttifak içinde olan partiler bunun için rahatlar. İttifakın yüzde 7 barajını geçmesi ile o partide barajı geçmiş sayılıyor. Ama 41 il veya bütün illerde seçime katılırsa o ilin seçim barajını geçerse milletvekili çıkarabiliyor.

Tıpkı, Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi yeni seçim sistemi de sıkıntılı…