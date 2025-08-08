Nefis ve enaniyet ittifaka manidir

ŞİİR

Başı boş kalsa nefis hakka oluyor perde, Nefsini beğenirsen seni sokar çok derde, ‘’Sadece ben haklıyım’’ bunu söyler her yerde, İfrat ve tefrit hali başa bela bin kere. En zararlı düşmanın şüphe yok ki nefsindir, Kötülüğe sevk eder bu senin afetindir, Nefis sana binerse hemen üstünden indir, Allah yolunda kullan bu senin vazifendir. Nefsin hayra ve şerre iki tane yönü var, Cüz’î ihtiyarınla hayra yönel Allah yar, Bunda sebat edersen kâr içinde vardır kâr, Zındıka denen düşman kaçacak delik arar. Nefsini beğenerek ona itimad etsen, Her zaman mahcub eder bedbaht olursun sen, Nefsinin ayıbını kusurunu görürsen, Şüphesiz bahtiyarsın daima rahmettesin sen. Beşerde büyük bir dert, gurur ve enaniyet, Güç, kuvvet sahibiyse davası uluhiyet, Kendini beğenerek olamaz dine hizmet, Enaniyetle hizmet olur elbet hezimet. İttihad-ı İslâm’a manidir enaniyet, Paramparça ediyor elbet ehl-i dalalet, Dindar nesil yetişmez olmaz ise uhuvvet, Kindar bir nesil eder birbirine adavet. Doğru İslâmiyet’i öğrenirse Müslüman, İslâmiyet’e lâyık doğruluk olsa her an, Kur’ân sünnete yapış kurtuluş burada inan, Tevhid-i kulûb olur olsa tevhid-i iman. MEHMED KOVANCI

[email protected]

Okunma Sayısı: 129

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.