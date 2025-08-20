ŞİİR

Tevfik-i İlâhîyi istemek hakkımızdır, Bunun için ne yapmak gerekse şanımızdır, Ehl-i İslâm bir bütün bizim imanımızdır, Ehl-i hakla ittifak en büyük davamızdır. Diyanetin izzeti geçiyor ittifaktan, Akrepten kaçar gibi kaçmalıyız nifaktan, İslâm’ın izzetinin yolu geçer vifaktan, Çaresizlere çare İttihad-i İslâm’dır. Rabbim insan oğlunu, yarattı millet millet, Birbiriyle tanışıp etsinler muavenet, Kulluğu unutanlar eder nefret, adavet, Tevfik-i İlâhî’nin bir sebebi muhabbet Enaniyet hâkimse başkasını tanımaz, Kendini üstün görür, haklıya da inanmaz, İhtilafı körükler, Hakkın yanında olmaz, Kendinden başkasına Müslüman diye bakmaz. Mü’minler kardeştir der Cenab-ı Hak bizlere, Müslümanın izzeti emanet mü’minlere, İhlâs sabır ve sebat vesile muhabbete, “Ben” demeyi terk edip beraber koş hizmete. Mü’minlerin düştüğü meskenet ve zillete, Kalbin ölmemiş ise aklın sönmemiş ise, Bîçarelere çare, her zaman ve her yerde, Cihad-ı maneviyle yükümlüsün elbette. MEHMET KOVANCI ([email protected]])

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.