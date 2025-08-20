"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Ehl-i Hakla ittifak

Mehmet KOVANCI
20 Ağustos 2025, Çarşamba
ŞİİR

Tevfik-i İlâhîyi istemek hakkımızdır,

Bunun için ne yapmak gerekse şanımızdır,

Ehl-i İslâm bir bütün bizim imanımızdır,

Ehl-i hakla ittifak en büyük davamızdır.

 

Diyanetin izzeti geçiyor ittifaktan,

Akrepten kaçar gibi kaçmalıyız nifaktan,

İslâm’ın izzetinin yolu geçer vifaktan,

Çaresizlere çare İttihad-i İslâm’dır.

 

Rabbim insan oğlunu, yarattı millet millet,

Birbiriyle tanışıp etsinler muavenet,

Kulluğu unutanlar eder nefret, adavet,

Tevfik-i İlâhî’nin bir sebebi muhabbet

 

Enaniyet hâkimse başkasını tanımaz,

Kendini üstün görür, haklıya da inanmaz,

İhtilafı körükler, Hakkın yanında olmaz,

Kendinden başkasına Müslüman diye bakmaz.

 

Mü’minler kardeştir der Cenab-ı Hak bizlere,

Müslümanın izzeti emanet mü’minlere,

İhlâs sabır ve sebat vesile muhabbete,

“Ben” demeyi terk edip beraber koş hizmete.

 

Mü’minlerin düştüğü meskenet ve zillete,

Kalbin ölmemiş ise aklın sönmemiş ise,

Bîçarelere çare, her zaman ve her yerde,

Cihad-ı maneviyle yükümlüsün elbette.

MEHMET KOVANCI ([email protected]])

