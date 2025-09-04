Delilsiz ispatsız sataşıp durma

ŞİİR

Bediüzzaman’a sataşıp durma, Delilsiz ispatsız konuşup durma, Hayal âleminde yaşayıp durma, İftira ederek kendini vurma. İftira etmenin sebebi dindir, İslam’a karşısın ne bitmez kindir, Dinsiz isen söyle maskeni indir, Bunları söylemen dinsiz fikirdir. Bir Müslüman dinden çıkarsa eğer, Ruhunda kemalat kalmazmış meğer, Üç beş dinsizlere verirsen değer, Siyasî hayatın kaybolup gider. Mahkemeler bile bulmadı delil, Hep beraat verdi değil mi ehil, Delilsiz ispatsız suç var mı cahil, Rastgele konuşmak insanlık değil. Meşhur olmak gibi varsa bir derdi, Sende dine karşı oluşmuş fobi, Çukura düşmüşsün görünmez dibi, Çare bir özürdür değilsen gabi. Allah akıl versin sana Muharrem, Siyasette çamur atarsın her dem, Siyasî mezarlık seni bekler hem, Rast gele konuşma ağzına vur gem. Bediüzzaman’a diyorsun hain, İspat edemezsen kalmaz değerin, Sureten insansın nedir sîretin, İçin dışındadır budur gerçeğin. Bediüzzaman’dır gerçek kahraman, Hep hakkın yanında durdu her zaman, Bekleriz bir özür var ise vicdan, Hatadan dönmekse fazilet inan. Mehmet Kovancı

