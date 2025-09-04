"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Delilsiz ispatsız sataşıp durma

Mehmet KOVANCI
04 Eylül 2025, Perşembe
ŞİİR

Bediüzzaman’a sataşıp durma,

Delilsiz ispatsız konuşup durma,

Hayal âleminde yaşayıp durma,

İftira ederek kendini vurma.

 

İftira etmenin sebebi dindir,

İslam’a karşısın ne bitmez kindir,

Dinsiz isen söyle maskeni indir,

Bunları söylemen dinsiz fikirdir.

 

Bir Müslüman dinden çıkarsa eğer,

Ruhunda kemalat kalmazmış meğer,

Üç beş dinsizlere verirsen değer,

Siyasî hayatın kaybolup gider.

 

Mahkemeler bile bulmadı delil,

Hep beraat verdi değil mi ehil,

Delilsiz ispatsız suç var mı cahil,

Rastgele konuşmak insanlık değil.

 

Meşhur olmak gibi varsa bir derdi,

Sende dine karşı oluşmuş fobi,

Çukura düşmüşsün görünmez dibi,

Çare bir özürdür değilsen gabi.

 

Allah akıl versin sana Muharrem,

Siyasette çamur atarsın her dem,

Siyasî mezarlık seni bekler hem,

Rast gele konuşma ağzına vur gem.

 

Bediüzzaman’a diyorsun hain,

İspat edemezsen kalmaz değerin,

Sureten insansın nedir sîretin,

İçin dışındadır budur gerçeğin.

 

Bediüzzaman’dır gerçek kahraman,

Hep hakkın yanında durdu her zaman,

Bekleriz bir özür var ise vicdan,

Hatadan dönmekse fazilet inan.

Mehmet Kovancı
[email protected]

 

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı

    Putin: Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin

    Mağaza zinciri Lush, Gazze için bir günlüğüne kapandı: 'Gazze'de açlığı durdurun - Dayanışma için kapalıyız'

    3 ayda 3.9 milyon cihazın IMEI kaydı yapıldı

    Pakistan'ın Pencap eyaletinde sel alarmı! Son 48 saatte 300 bin kişi tahliye edildi

    İzmir-Torbalı'da düşen eğitim uçağında bulunan pilot vefat etti

    Gazze'deki trajediden büyük endişe duyuyoruz

    Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 kişi yaralandı

    Dünya Kupası yolunda ilk maçta rakip Gürcistan

    İsrail'in katlettiği Gazzeli çocukların isimleri Brüksel'de tek tek okundu

    Fransa'da 30 bin hektar ormanlık alan yok oldu

    'İşgalci İsrail'in ordusundan da, kendisinden de yapmak istediklerinde de korkmuyoruz'

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    'AGİT Minsk Grubu'nun kapatılmasına ilişkin kararı memnuniyetle karşıladık'

    İran'da 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürüldü: Saldırgan gözaltında! - Başsavcılıktan açıklama yapıldı
    Genel

    Portekiz'de tramvay raydan çıktı: 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı - Ulusal yas ilan edildi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Milli Takım grubunu ilk sırada tamamlayarak son 16 turunda İsveç ile eşleşti
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.