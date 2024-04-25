Tuzaklar ve Nurlar

ŞİİR

Kuzu postuna giren nice düşman var. Bunlar sana olmaz hiçbir zaman yar. Bağrına basarsan şevkini kırar. Nurun hizmetine verir çok zarar. Tuzaklar çok sinsi kurulmuş kat kat. Azami hüsn-ü zan etmeli fakat. Âdem-i itimat hesaba hep kat. Kim ne derse desin mihenge vur at. Böyle korunacak Nur’un kalesi. Nurlarla korunur nur talebesi. Ehl-i tahkik olsa daim kâffesi. Nurcuları korur Nurun halesi. Risale-i Nura her daim yapış. Mihenge vurursan yapmazsın yanlış. Nuru kâfi görsen hayat olmaz kış. Böyle nurculara tutalım alkış. Dem ve damarlara nakşolsa nurlar. İman kalesinde yıkılmaz surlar. Nurlar okundukça yok olur urlar Fark edilir artık yar ve çukurlar Aldatmaz nasihtir Risalet-ün Nur Tahkiki imanı, nurlar ile kur. Her bir meseleyi nurlarla okur. Yanlışa düşmeyen nurcular olur. Risale-i Nurlar urvetül vüska Sımsıkı sarıl ki çekme gam gussa. İstikametini korur bilhassa. Elindeki nurlar asayı Musa. Hadiseler seni yanıltamaz hiç. Ab-ı Kevser gibi nurlardan hep iç. İçtımai hayat nurlarda var seç. Nurları okuyun kalmayınız geç Hadiseleri hep nurlarla tartın Her zaman nurlarla olsun startın. Nura vukufiyet en büyük artın Kalp mutmain olsun şüpheyi atın Nura tabi isen bozulur tuzak. Nurcular hatadan olurlar uzak Şer’î meşverete ne der ona bak. Haklı meşverete uymak sana hak.

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