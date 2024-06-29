Hizmette daima ileri

Haydi nur talebeleri
Nurların gerçek neferi
Hakkın bükülmez bileği
Hizmette daim ileri.
Mevcutla iktifa etmek
Bu dûn-himmetliktir demek
Nurları telifi bilmek
Hizmette daim ileri
Olmalısın fenâ-finnur.
Nurcu olmak büyük sürûr.
Nurcu olmak büyük onur.
Hizmette kalmayın geri.
Nura hayatını vakfet.
Muhtaçlara nuru ilet.
Ukba için alın bilet.
Tebliğde daim ileri.
Dünyan olsun cennet-misal
Lisan-ı hal, lisan-ı kal.
Böyle gelir sâlih âmal.
Tebliğde daim ileri.
Kalpler imanla dopdolu
Olmalısın Hakk’ın kulu
Sırat-ı müstakîm yolu.
Aşk ve şevkle hep ileri.