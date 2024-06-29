Hizmette daima ileri

ŞİİR

Haydi nur talebeleri Nurların gerçek neferi Hakkın bükülmez bileği Hizmette daim ileri. Mevcutla iktifa etmek Bu dûn-himmetliktir demek Nurları telifi bilmek Hizmette daim ileri Olmalısın fenâ-finnur. Nurcu olmak büyük sürûr. Nurcu olmak büyük onur. Hizmette kalmayın geri. Nura hayatını vakfet. Muhtaçlara nuru ilet. Ukba için alın bilet. Tebliğde daim ileri. Dünyan olsun cennet-misal Lisan-ı hal, lisan-ı kal. Böyle gelir sâlih âmal. Tebliğde daim ileri. Kalpler imanla dopdolu Olmalısın Hakk’ın kulu Sırat-ı müstakîm yolu. Aşk ve şevkle hep ileri.

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