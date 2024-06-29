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29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Hizmette daima ileri

Mehmet KOVANCI
29 Haziran 2024, Cumartesi
ŞİİR

Haydi nur talebeleri

Nurların gerçek neferi

Hakkın bükülmez bileği

Hizmette daim ileri.

 

Mevcutla iktifa etmek

Bu dûn-himmetliktir demek

Nurları telifi bilmek

Hizmette daim ileri

 

Olmalısın fenâ-finnur.

Nurcu olmak büyük sürûr.

Nurcu olmak büyük onur.

Hizmette kalmayın geri.

 

Nura hayatını vakfet.

Muhtaçlara nuru ilet.

Ukba için alın bilet.

Tebliğde daim ileri.

 

Dünyan olsun cennet-misal

Lisan-ı hal, lisan-ı kal.

Böyle gelir sâlih âmal.

Tebliğde daim ileri.

 

Kalpler imanla dopdolu

Olmalısın Hakk’ın kulu

Sırat-ı müstakîm yolu.

Aşk ve şevkle hep ileri.

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